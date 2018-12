Syrien, Sydsudan, Myanmar, Somalia og Mali er blandt de lande, der kan se frem til flere penge fra Danmark.

Det fortsat faldende asyltal i Danmark frigør 476 millioner kroner i udviklingsbistand. Pengene skal buges på nærområder.

Det siger udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).

- Regeringens stramme udlændingepolitik virker. Takket være den kommer der færre asylansøgere til Danmark, og derfor skal vi også bruge færre ressourcer i Danmark.

- De ressourcer, vi ikke bruger i Danmark, får vi mulighed for at bruge i flygtningenes nærområder, siger Tørnæs.

Sidste år blev der frigjort 2,1 milliarder kroner i udviklingsbistand på grund af de lave asyltal. Men ifølge Tørnæs er der kun mulighed for at udløse den knap halve milliard i år trods de fortsat faldende asyltal.

- Når vi har brugt penge på flygtninge og asylansøgere i Danmark, så er det de penge, der blev tilovers.

- Vi havde budgetteret med et højere beløb for finansloven for 2018, end det vi reelt får brug for.

- Det betyder, at der her og nu er 476 millioner kroner, der kan bruges til målrettede indsatser. Blandt andet i flygtningenes nærområder, siger Tørnæs.

Indsatserne skal blandt andet sikre skolegang til børn, som lever i flygtningelejre. Der får organisationen Education Cannot Wait 100 millioner kroner, oplyser ministeren.

- Det er en mærkesag i dansk udviklingspolitik at sikre, at børn, der opholder sig i flygtningelejre, får mulighed for skolegang.

- Vi ved, at flygtninge typisk er på flugt i 10 til 15 år, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at børn får mulighed for at gå i skole, siger Tørnæs.

Der afsættes midler til en række projekter i lande i og omkring Syrien, Sydsudan, Myanmar, Somalia, Mali samt i Yemen, Afghanistan og Lake Tchad-regionen.

Ved udgangen af 2018 var antallet af fordrevne ifølge Udenrigsministeriet over 68 millioner.

/ritzau/