Det er Færoya Tele og ikke politikere, der skal vælge Færøernes 5G-leverandør, siger færøsk folketingsmedlem.

En beslutning om, hvem der skal levere 5G-netværk til Færøerne, bør træffes ud fra kommercielle hensyn, ikke politiske.

Det mener Sjúrður Skaale, som er færøsk folketingsmedlem for det socialdemokratiske parti Javnaðarflokkurin.

- I marts var der en lignende sag i Danmark, hvor TDC skulle vælge mellem Huawei og Ericsson. Man valgte Ericsson ud fra kommercielle hensyn.

- Folketinget havde en diskussion, mange politikere havde en mening, men beslutningen blev truffet af TDC, og sådan skal det også være denne gang.

Tirsdag kunne Berlingske afsløre, at den kinesiske ambassadør i Danmark i november lagde stort pres på den færøske lagmand.

Det fremgår angiveligt af en lydoptagelse fra et fortroligt møde mellem de to parter, som journalister fra tv-stationen Kringvarp Føroya i sidste uge blev bremset i at offentliggøre, da retten på Færøerne nedlagde et fogedforbud i sagen.

Ifølge Berlingske viser klippet, at hvis det færøske teleselskab Føroya Tele valgte det kinesiske selskab Huawei som leverandør af 5G-netværk, kunne Kina og Færøerne indgå en frihandelsaftale.

Hvis ikke, kunne Færøerne glemme alt om en aftale.

- Mange informationer, synspunkter og aspekter flyver rundt, men beslutningen bliver truffet af selskabet, som skal træffe den, og det er Færoya Tele, siger det færøske folketingsmedlem.

