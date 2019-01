DF fremsætter fredag forslag om at fratage livstidsfanger ret til at date og møde nye folk, mens de afsoner.

Hvis mennesker skal have det godt, kræver det, at de har nogen at tale med om livets glæder og udfordringer.

Det gælder også for livstidsfanger, mener sekretær i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han advarer mod et beslutningsforslag, som Dansk Folkeparti fremsætter fredag.

- Vi kan se allerede i dag, at indsatte, som ikke har et familieliv, har det utroligt hårdt i fængslerne.

- Hvis man ikke giver dem en sikkerhedsventil og en mulighed for at leve noget, der minder om et normalt liv, så får vi meget desperate indsatte, siger han.

Med beslutningsforslaget beder blandt andre Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, justitsministeren om at undersøge mulighederne for at begrænse livstidsdømte i at skabe nye relationer til folk uden for fængslet.

Kofod er nemlig stødt over, at mediet B.T. eksempelvis har kunnet berette, at drabsdømte Peter Madsen fik besøg af fire kvinder, mens han afsonede i Storstrøm Fængsel.

- Jeg synes, det er uhørt, at nogle af de mennesker, der har begået nogle af de værste forbrydelser, kan have gang i datingtilværelsen i fængslet.

Livstidsfanger skal ifølge Kofod udelukkende kunne få besøg af familie og gode venner.

Det bekymrer Bo Yde Sørensen, som frygter, at begrænset kontakt med omverdenen vil føre til desperation, som vil gå ud over personalet.

- Det kan komme til udtryk som trusler mod personalet, trusler mod andre indsatte, vold, selvskade, selvmord og overfald i fængslerne, siger han.

Livstidsdømte tilbringer sjældent resten af livet bag tremmer. De afsoner i snit cirka 16-17 år.

Derfor er det ifølge Fængselsforbundet vigtigt, at det sker under ordnede forhold, så de ikke risikerer at blive mere afstumpede og rå.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, afventer resultatet af undersøgelsen, før han vil sige, om Venstre vil støtte ændringer.

- Der skal sættes nogle grænser. Det er jeg helt enig med DF i. Vi skal så undersøge, hvilke muligheder der er for det, siger han.

Retsordfører Trine Bramsen (S) har tidligere udtrykt støtte til forslaget.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skriver til Ritzau, at ministeriet er i gang med at undersøge emnet. Han kalder debatten for vigtig.

- Livstidsfanger, der har begået de værst tænkelige forbrydelser, skal ikke bruge fængslerne som datingcentraler. Det er stødende for de pårørende, som dagligt må leve med erindringen om de forbrydelser, der er begået.

Undersøgelsen ventes færdig inden sommer.

/ritzau/