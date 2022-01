En god håndfuld unge kriminelle i Odense lever lige på kanten af bandegrupperingerne i byen. Og derfor vil man nu holde et skarpt øje med dem.

I hvert fald hvis det står til beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Christoffer Lilleholt (V).

I Odense Kommunes såkaldte specialenhed, der tager sig af kommunens indsats mod bander, er der nemlig ikke så travlt for tiden.

Og det skyldes, at en del bandemedlemmer sidder bag tremmer, samt at en stor gruppe personer med relation til bandegrupperingerne har sagt nej til offentlige ydelser. Og det efterlader altså et hul til andre opgaver i specialenheden.

Derfor lægger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen nu op til, at specialenhedens medarbejdere retter det kritiske blik mod en gruppe af kriminelle unge, der modtager uddannelseshjælp. En gruppe, der tæller 40-50 medlemmer, vurderer forvaltningen.

»De her unge skal ind på det rigtige spor i deres liv. De har bevæget sig ind i en gråzone, og den vil vi gerne hjælpe dem ud af. Vi kan ikke give dem en ydelse, hvis de vælger bandekriminaliteten til,« siger Christoffer Lilleholt.

Specialenheden i Odense Kommune blev etableret i 2017 og tager sig altså af indsatsen mod bander i Odense. Enhedens opgave er at sikre en systematisk og koordineret indsats, der bygger på en samlet viden om borgere med banderelationer.

»Vi giver dem en mulighed for, at de tager det gode valg. At sælge stoffer er det samme som at leve af at ødelægge andres liv, og det skal vi ikke bidrage til økonomisk,« lyder det fra Christoffer Lilleholt og tilføjer:

»Vi vil til enhver tid hjælpe med uddannelse eller job, hvis de vil gerne vil ud af det.«

Politikerne i Beskæftigelses- og Socialudvalget skal på næste møde beslutte, hvordan den frigjorte kapacitet i enheden skal bruges.

I indstillingen til udvalget skriver forvaltningen, at det er vigtigt, at specialenheden altid har plads til at håndtere bandemedlemmer. Også hvis bandemedlemmer »vender tilbage« efter at have frasagt sig offentlige ydelser i en periode.

Beskæftigelses- og Socialudvalget tager stilling til sagen på førstkommende møde, der finder sted på tirsdag.