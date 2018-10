Formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, mener ikke, det er en politisk opgave at regulere besøg til livstidsdømte.

»Der har, så vidt jeg ved, ikke været sager, hvor kvinder er kommet i fare under et besøg. Der er nogle kvinder, som har besøgt Peter Lundin og efterfølgende har fortrudt, men det er jo voksne mennesker, der selv er ansvarlige for deres handlinger,« siger han.

Både DF og S mener, at mænd, der er idømt livstid for grusomme drab, ikke længere skal have muligheden for at date kvinder, mens de sidder i fængsel.

De vil have justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at begrænse livstidsfangers sexliv ved lov. Men det er Kim Østerbye altså uenig i.

»Jeg mener ikke, det er en politisk opgave at agere smagsdommer i den sammenhæng. De er jo dømt, og nu er det vores opgave at få et menneske ud af det, hvis det er muligt. Og hvem ved, om det er netop den ene kvinde, der gør, at personen ændrer sig. Hvis Justitsministeren skal se på noget, er det, om der er behov for at stramme op på sikkerhedsprocedurerne, så kvinderne i tilstrækkelig grad er klar over, hvem de besøger,« siger Kim Østerby.