Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) var ikke just en populær mand under torsdagens besøg på Langeland. Og det vidner om en sag, der bliver svær for ministeren såvel som for regeringen.

Det vurderer politisk kommentator Søs Marie Serup.

»Man må sige, det er et lokalsamfund, der er rykket sammen. Nu har Mattias Tesfaye indkaldt til møde tirsdag, og det giver modstanderne god tid til at få organiseret modstanden meget grundigt.«

»Og i forvejen er det en utrolig svær sag at skulle håndtere, da det er en bunden opgave. Men sagen bliver sværere for hver time, der går,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Sagen om Mattias Tesfaye og regeringens beslutning om at etablere et nyt udrejsecenter på Langeland har været et varmt emne de seneste 24 timer.

Blå blok bakker ikke op, lokalbefolkningen er rasende – og senest har SF åbnet for at støtte op om blå bloks kritik.

Dermed kan vi potentielt ende i en situation, hvor der vil være flertal for en ny lokation for udrejsecentret. Og dermed kan sagen langt fra være slut.

»Jeg tror, Mattias Tesfaye lærer – ligesom sine forgængere –, at jobbet som integrationsminister er ekstremt hårdt med mange slidsomme sager.«

»Han gør, hvad han kan for at holde sig ude og fremstå sympatisk. Men troværdigheden bliver slidt, og opgaven er som at tage et syltetøjsglas fyldt med vrede hvepse – og så tage låget af,« siger Søs Marie Serup.

Hun uddyber, at regeringen går efter at føre en stram udlændingepolitik. Samtidig hiver støttepartierne i en anden retning, mens blå blok har armlægning om, hvem der er bedst og hårdest på udlændingepolitikken.

»Til gengæld – og det skal man huske – har han fuld opbakning fra sit eget parti, regeringen og sin chef. Det betyder meget,« siger Søs Marie Serup, der dog tilføjer, at ingen bliver tilfredse med valget i sidste ende:

»Samtidig er det en sag, der ikke rigtig kan lande noget godt sted. Det er en tabersag, uanset hvad de gør.«

Og så til det helt store spørgsmål: Bliver udrejsecentret fjernet fra Langeland?

»Det tror jeg faktisk. Det afhænger selvfølgelig af SF, og hvor meget vægt de lægger på,« siger Søs Marie Serup.

Hun mener, at sagen på mange måder minder om placeringen af politiskolen i 2017. Her blev Herning valgt, men flere partier, herunder Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, strittede imod. Valget blev ændret – og politiskolen kom til Vejle.

»Så hvis det går lige som dengang, skal udrejsecentret ende et andet sted end Langeland.«

Mattias Tesfaye har indkaldt til møde om sagen. Det foregår 25. maj, hvor valget af Langeland er på dagsordenen.

Lige nu er udrejsecentret placeret på Kærshovedgård i Midtjylland, men regeringen har flere gange bebudet, at den ville komme med et udspil til et nyt udrejsecenter.

Blandt andet på grund af beboere, der har oplevet stigende kriminalitet i området. Læs mere om det her.