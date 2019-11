Facebook begrænser ytringsfriheden, mener Nye Borgerlige. Sandt, siger Facebook, men nødvendigt.

Facebook-opslag, som indeholder den højreorienterede aktivist Tommy Robinsons navn, fjernes, hvis det sociale medie vurderer, at opslaget er en hyldest eller støtte.

En sådan vurdering sætter Lars Boje Mathiesen, som er frihedsordfører hos Nye Borgerlige, spørgsmålstegn ved.

- Hvor er gennemsigtigheden for, hvilke navne og holdninger man ikke må skrive?

- Facebook agerer dommer, men du har ingen mulighed for at vide, hvorfor eller hvornår dit opslag bliver fjernet. Det er dom uden rettergang, siger han.

Efter hans ønske har Folketingets Kulturudvalg kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd onsdag om Facebooks begrænsninger af ytringsfriheden for borgere og den fri presse.

Facebook er et privat firma, som ikke er underlagt presseetiske- og juridiske regler, men derfor bør de ikke kunne gøre, hvad de vil, mener Lars Boje Mathiesen.

- Jeg anerkender ikke præmissen om, at Facebook er et firma på lige fod med for eksempel Arla.

- Facebook har en yderst central rolle og markant magt, så de har også specielle forpligtigelser, som går ud over almindelige virksomheder, siger han.

Hos Facebook afviser Peter Münster, som er kommunikationschef for Facebook i Norden, ikke, at de indskrænker ytringsfriheden.

- Med i overvejelserne er to ting: Vi har et grundlæggende ønske om at blande os så lidt som muligt, så folk kan sige, hvad de mener uden at skulle spørge om lov.

- Men når man har sagt det og samtidig forbinder mere end to milliarder mennesker hver dag, hvad gør man så, når folk misbruger den mulighed? Balancen er vanskelig, men vigtig, lyder det.

Peter Münster byder ideen om politisk indblanding velkommen.

- Når vi definerer grænserne, så kommer der et modsvar fra folk, der synes, det er for stramt. Uanset hvor vi trækker stregen, må vi forvente kritik fra begge sider.

- Vores regler er der, fordi vi har været nødt til at lave dem, men det er klart, at det ville være bedre, hvis der var et demokratisk mandat bag dem, siger han.

/ritzau/