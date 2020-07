Facebook fjernede Martin Henriksens opslag fra 9. juli ved en fejl, oplyser kommunikationschef i Facebook.

Det skabte stor debat, da det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen 9. juli skrev et opslag på Facebook, hvor han beskrev en ansat i Udlændingestyrelsen og samtidig vedhæftede et billede af medarbejderen.

Fredag blev opslaget fjernet af Facebook, men Facebooks kommunikationschef i Norden Camilla Nordsted oplyser fredag aften til Ritzau, at det var en fejl.

- Vores retningslinjer har til hensigt at ramme den rette balance mellem på den ene side at værne om ytringsfriheden og på den anden side forhindre hadefuld tale.

- Efter nærmere gennemgang har vi vurderet, at opslaget her fejlagtigt blev taget ned, og det er nu tilbage på platformen, udtaler Camilla Nordsted i et skriftligt svar.

/ritzau/