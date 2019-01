På Christiansborg onsdag hjalp Facebook danske politikere med at agere på Facebook og styrke sikkerheden.

Danske politikere har selv et stort ansvar for, hvad de deler på Facebook.

Det siger en af Facebooks ledere i Nordeuropa Ella Fallows.

Udmeldingen kommer, efter at tre repræsentanter fra Facebook onsdag var på besøg på Christiansborg for at fortælle om sikkerheden på Facebook frem mod folketingsvalget.

Ella Fallows og Martin Ruby, Facebooks politiske chef i Norden og Benelux, forklarede, at det er nødvendigt at være skeptisk, da der florerer en del "ondsindede aktører", der vil dele falske nyheder for at påvirke det kommende folketingsvalg i Danmark.

- Det er svært at sige, hvor slemt det står til i Danmark, men det eksisterer helt klart. Vi ved, at der er folk derude, der gerne vil pille ved det danske valg, siger Martin Ruby.

- Politikerne har rigtig mange følgere, og derfor bærer de et stort ansvar for at være kritiske over for, hvad de deler, siger han og bliver bakket op af Ella Fallows.

- De skal samtidig være opmærksomme på den kilde, de deler fra, siger hun.

De to repræsentanter var imponerede over, hvor god en sikkerhed de forskellige partier havde på Facebook.

Partierne skal dog stadig være ekstremt opmærksomme på, om politikerne bliver misbrugt af svindlere på sociale medier.

Det skete blandt andet for uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) sidste år.

Ministerens ansigt blev misbrugt i svindelannoncer, der skulle lokke folk til at betale penge for falske bitcoins.

- Vi fjernede to milliarder falske konti sidste år på Facebook, og det er typisk dem, der laver eller deler svindelannoncer, siger Martin Ruby.

Facebook har ikke tal på, hvor mange falske profiler virksomheden fjernede i Danmark.

I 2017 publicerede USA et lille udvalg af 3000 politiske annoncer, som grupper med tilknytning til den russiske regering havde købt hos Facebook og Instagram.

Annoncerne skulle påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

- Vi har lært af vores fortid, så vi arbejder nu tæt med ministeriet i Danmark for at undgå fejl ved valget, siger Martin Ruby.

/ritzau/