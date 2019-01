Københavns Kommune får endnu en gang kritik af deres prioritering af skattekronerne.

Få måneder efter at daværende kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld fik hård kritik for at bruge 130.000 kroner på designermøbler til sit kontor, og efterfølgende gik af, får eks-borgmester Pia Allerslev hug for et selvportræt til 98.700 kroner.

Siden 1600-tallet har det været tradition i Københavns Kommune at få tegnet et portræt af afgående borgmestre, men i 2017 valgte daværende Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) i stedet at få lavet et fotografi af sig selv.

Allerslev fik et budget på 150.000 kroner af Børne- og Ungdomsudvalget, og valgte at betale de 98.700 kroner til den anerkendte kunstfotograf Trine Søndergaard.

De beløb er fuldstændigt ude af proportioner, siger Anders Drejer, der er professor i ledelsesstrategi ved Aalborg Universitet, til Berlingske Tidende.

»Det sender et signal om, at politikerne bor på en anden planet. For at sige det direkte: Jeg mener, det er at pisse på de offentlige midler. For mig at se er der intet, som kan retfærdiggøre, at politikerne bruger så mange penge på borgmesterportrætter,« siger han til avisen.

Beløbene undrer også Esbjergs borgmester, som netop selv har fået lavet et borgmesterportræt på skatteydernes regning. Det kostede 410 kroner inklusive billedramme.

»I Esbjerg Kommune kunne vi under ingen omstændigheder finde på at bruge knap 100.000 kroner på et fotografi af en borgmester. Vi har stort fokus på, hvordan vi bruger borgernes og kommunens penge så hensigtsmæssigt som muligt,« siger han til Berlingske Tidende.

Pia Allerslev forsvarer det dyre foto med, at det er til gavn for Københavns borgere, som nu kan tage ind på rådhuset og se det hænge på væggen i Magistratssalen.

Det er Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg, som har bestemt, at budgettet på borgmesterprotrætter skal ligge på 150.000 kroner.

B.T. har derfor i en mail spurgt formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen, hvordan han forholder sig til kritikken, og om man overvejer at sænke budgettet i fremtiden.

Han henviser til Borgerrepræsentationens 1. næstformand Lars Weiss, som endnu ikke har svaret på vores henvendelse.