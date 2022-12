Lyt til artiklen

Det har optaget en stor del af den danske befolkning.

Den nye SVM-regering vil fjerne store bededag som fridag for at finansiere øgede forsvarsudgifter.

Men hvad sker der så, når krigen i Ukraine en dag er overstået? Får danskerne så store bededag igen, når den kommende ekstraregning og de øgede forsvarsudgifter er betalt?

Det spørgsmål stiller B.T.s reporter til landets nye forsvarsminister, Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, i forbindelse med torsdagens ministeroverdragelse.

»Jeg mener, at det er vigtigere at være fri end at holde fri,« svarer Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

»Derfor bliver man nødt til at prioritere. Også selv om det er store bededag,« tilføjer han.

Men ved at miste den betalte fridag vil danskerne også miste realløn, og fjernelsen er derfor en ekstraregning til danskerne.

B.T. har fået foretaget beregninger på, hvad det vil koste den enkelte dansker at miste en helligdag.

Den gennemsnitlige lønmodtager tjente ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik 45.481 kroner inklusive pension om måneden. Det betyder ifølge forbrugerøkonom i Sydbank Ann Lehmann Erichsen, at en mistet helligdag for en dansker med en gennemsnitsløn kommer til at koste 2.729 kroner før skat.

Venstre og Jakob-Ellemann Jensen har ellers gentagne gange i de senere år understreget, at det for partiet er meget vigtigt, at »det ikke må blive dyrere at være dansker.«

Alligevel mener Venstre-formanden, at det er nødvendigt at sløjfe fridagen.

»Frihed kommer ikke af sig selv. Frihed, det kommer ikke gratis. Frihed, det kommer, fordi brave mænd og kvinder er klar til at stille sig op og kæmpe for den med livet som indsats. Og de mennesker, dem er vi nødt til at betale for det arbejde, de udfører med livet som indsats hver eneste dag. Vi er nødt til at opruste vores forsvar, sådan så vi er en troværdig partner i NATO. Sådan så de, der skal hjælpe os, hvis det en dag måtte gå fuldstændig galt, at de faktisk tror på, at …,« lyder det fra Elleman-Jensen.

»Tak for det,« siger Jakob Ellemann-Jensen med et smil og udvandrer fra interviewet.