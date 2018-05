Genlæs BTs liveblog fra dagens begivenheder under artiklen.

1. maj kom som ventet til at stå i skyggen af de overståede overenskomstforhandlinger. En enkelt politisk prøveballon blev det også til.

De fleste har formentlig stået noget tidligere op end de plejer, hvis de skulle til dagens allerførste 1. maj-arrangementer. Allerede ved 6-tiden var de første politikere fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten på plads på talerstolene rundt i kongeriget, ligesom også fagbevægelsens repræsentanter var noget mere morgenfriske end vanligt.

Socialdemokratiets formand og statsministerkandidat Mette Frederiksen sendte en politisk prøveballon op med sit forslag om, at unge, der påbegynder uddannelser som bager, smed og industrioperatør fremover skal have en kontant præmie på 50.000 kroner. Det skal løse udfordringen med, at for få unge tager en erhvervsfaglig uddannelse.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen taler på arbejdernes internationale kampdag hos Socialdemokratiet i Ballerup, tirsdag den 1. maj 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Får vi ikke det ændret, vil vi tabe velstand og vækst, og det er uholdbart for os alle sammen,« lød det fra Mette Frederiksen, der også kom med en bredside mod Moderningsstyrelsen. Og kort efter blev både bonusen og angrebet på styrelsen skudt ned af regeringspartierne.

»En forkert vej at gå,« lød det fra uddannelsesordfører Anni Mathiesen (V).

SF-formand Pia Olsen Dyhr blæste til kamp mod ulighed, mens LO-formand Lizette Risgaard fokuserede på behovet for mere efteruddannelse.

Københavns Politi meldte om en generelt rolig dafg i forbindelse med landets største 1. maj-arrangement i Fælledparken på Østerbro, men skred dog til anholdelse af i alt otte personer, som formodes at stamme fra den yderste venstrefløj. Fem overtrådte maskeringsforbudet, en blev anholdt for vold mod tjenestemand, en for forsøg på vold og den sidste for overtrædelse af ordensbekekendtgørelsen. Sidst på eftermiddagen forsøgte en gruppe fra den yderste venstrefløj konfrontation med en gruppe fra den yderste højrefløj, men det fik politiet afværget.

