Ulla Astman, regionrådsformand for Region Nordjylland og bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning, Lasse N.P. Olsen ses her ved den store kridtsø på Aalborg Portlands område i Aalborg Øst, onsdag 26. september 2018. En ny aftale mellem de to sørger for fjernkøling fra søen til det nye universitetshospital i Aalborg , der ligger 3, 6 km derfra. Det nye kølesystem leverer kulde og nedkøling til eksembelvis aircondition, maskiner og servere og erstatter dermed normale eldrevne køleanlæg. Foto: Henning Bagger