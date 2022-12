Lyt til artiklen

»Det chokerer mig, at sagen bare får lov til at hænge, og at regeringen ikke synes, at det må vi da rydde op i.«

Det fortæller Eva Smith, juraprofessor emerita, Københavns Universitet, der melder sig ind i koret af eksperter, der mener, at sagen om Ahmed Samsam skal undersøges.

»Nu har vi hørt så meget om den sag, og der er så meget, der tyder på, at han faktisk var agent. Vi sidder alle sammen tilbage med en fornemmelse af, at der er et eller andet galt. Det er meget ubehageligt at sidde med den fornemmelse i et retssamfund som det danske.« fortæller Eva Smith til B.T.

Samsam sidder fængslet i Danmark for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, men ifølge ham selv arbejdede han i virkeligheden som dansk agent i Syrien.

Både Berlingske og DR har bragt oplysninger om, at Ahmed Samsam modtog betaling af PET og FE under rejser til Syrien.

PET og FE har aldrig bekræftet, at Ahmed Samsam var agentmen de har, ifølge DR, forklaret sig med, at »af hensyn til statens sikkerhed, sikkerheden for kilder og hensynet til fremmede magter ikke kan udtale sig om specifikke operative forhold«.

Men den forklaring køber Eva Smith ikke.

»Jeg synes, at det er meget svært at acceptere, at sagen ikke skal undersøges af hensyn til Danmarks sikkerhed. Det er jo en enkelt sag. Det er ikke noget, der påvirker vores forhold til fremmede stater. Det er vores egen efterretningstjeneste, der synes at have begået en fejl.« siger hun til B.T.

Berlingske kunne tidligere fortælle, at en forhenværende sigtet medarbejder i PET erkendte, ifølge Berlingske, at have fortalt journalister, at Ahmed Samsam var agent for de danske efterretningstjenester.

Den tidligere medarbejder var, ifølge Berlingske, klar til at afgive forklaring under en »uvildig og fyldestgørende« undersøgelse af Samsam-sagen.

Eva Smith finder det kritisabelt, at den nye SVM-regering har afvist at nedsætte en undersøgelseskommission.

»Jeg ser det i høj grad som problematisk. Den tidligere medarbejder siger selv, at han har nogle efterretninger, som kan hjælpe med at afklare, hvorvidt Samsam var agent eller ej.«

Vil du opfordre regeringen til at undersøge Samsam-sagen?

»Ja, det vil jeg.«

I et andet interview med B.T. fortæller Lasse Lund Madsen, der er professor i strafferet og straffeproces ved Aarhus Universitet, at han også mener, at Samsam-sagen skal undersøges.

»Hvis Ahmed Samsams påstand er korrekt, kan det ikke udelukkes, at der i PET og FE lige nu sidder højtstående tjenestemænd, der har forset sig imod straffelovens paragraf 164a. Det er efter min opfattelse nærmest forkasteligt, hvis dette ikke skal undersøges nærmere,« fortæller han til B.T.