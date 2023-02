Lyt til artiklen

»Jeg er superglad for at kunne fortælle, at jeg er startet som partner og seniorkonsulent hos Mangaard & Partners«.

Sådan skriver forhenværende minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde og nuværende byrådsmedlem i Kolding Byråd, Eva Kjer Hansen (V), på sin Facebook.

Jobskiftet betyder, at Eva Kjer Hansen bliver nødsaget til at forlade stillingen i Kolding Byråd.

Eva Kjer Hansen stillede op til posten som borgmester i Kolding ved kommunalvalget i 2021, som også Villy Søvndal (SF) havde set sig varm på.

Ingen af dem fik dog borgmesterposten, da den konservative Knud Erik Langhoff løb med posten, efter at han fik støtte fra S, SF og R.

Også det seneste folketingsvalg i november sidste år, hvor Eva Kjer Hansen stillede op, endte med en skuffelse.

Det lykkedes hende nemlig ikke at opnå genvalg efter 32 år på Christiansborg.