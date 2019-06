Valgnederlaget bør give anledning til at diskutere, om symbollovgivning er nødvendigt, mener Eva Kjer Hansen.

Det gik for sent op for de blå partier, at de ikke længere kan vinde valg på at føre en stram udlændingepolitik.

Det fortæller afgående Venstre-minister Eva Kjer Hansen i et interview med Information.

For selv om Venstre som parti fik en markant fremgang ved valget, så må Venstre-politikerne også spørge sig selv, hvorfor det ikke var nok til at genvinde regeringsmagten.

Eva Kjer Hansen tror, at det har noget at gøre med, at flygtninge- og udlændingepolitikken blev "for ekstrem" og "for firkantet".

Hun håber, at valgnederlaget kan give det borgerlige Danmark anledning til at diskutere, om symbollovgivning er nødvendigt og i stedet finde ind til de borgerlige kerneværdier såsom frihed for individet.

- Når vi taler om det værdimæssige, er det desværre meget kommet til at handle om flygtninge og udlændinge. Jeg synes, at det er de andre værdier, vi skal tale om: Friheden for borgerne og muligheden for at disponere over sine egne tjente penge, siger Eva Kjer Hansen til Information.

Hun giver de iagttagere, der siger, at Dansk Folkeparti har sejret sig selv ihjel, ret. Forstået på den måde, at et bredt flertal i Folketinget har accepteret en stram udlændingepolitik, og derfor har DF ikke længere patent på dagsordenen.

- Det, vi bliver ramt af, er, at vi ikke har set, at udlændingedagsordenen ville have en mindre betydning, og vi derfor har skullet opruste på andre områder. Vi har nok i for høj grad set udlændingeområdet som det, der kunne sikre flertallet, siger hun til avisen.

Eva Kjer Hansen er en af de få i Venstres folketingsgruppe, som har kritiseret en række af de udlændingestramninger, som den afgående regering har vedtaget de seneste år.

Hun har blandt andet været kritisk over for tildækningsforbuddet, dele af ghettopakken og forholdene for børnene på Sjælsmark.

- Det ville klæde os at droppe symbollovgivningen og blive mere målrettet i forhold til, hvad der har en effekt, siger hun til Information.

/ritzau/