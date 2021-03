Ifølge EU-kommissær Thierry Breton er Danmarks møde med Israel og Østrig om vacciner ikke et problem.

Statsminister Mette Frederiksens (S) møde og vaccinesamarbejde med Israel og Østrig er ikke noget, der får EU's kommissær for indre anliggender, Thierry Breton, der har ansvaret for vacciner, til at løfte øjenbrynene.

For ud fra hvad han har fået at vide fra Østrigs kansler, Sebastian Kurz, så handlede mødet blot om videnskabelig udveksling.

- Da jeg hørte, at Østrigs Sebastian Kurz og Danmarks Mette Frederiksen (S) var inviteret til Israel, tænke jeg ikke, at det var et problem.

- Efterfølgende har jeg haft en timelang diskussion med Sebastian Kurz. Han fortalte mig, at mødet blot fandt sted for at have en diskussion om videnskabeligt samarbejde, siger Thierry Breton og fortsætter:

- Jeg er selv videnskabsmand, så jeg kan ikke se noget galt med videnskabeligt samarbejde. Hvis vi vil være forberedt på den næste pandemi, er det kun godt, at verdens videnskabsfolk taler og diskuterer.

Mødet i Israel har fået kritik fra flere sider i Folketinget for, at Udenrigspolitisk Nævn eksempelvis ikke var involveret, selv om det kan ses om et nyt, vigtigt udenrigspolitisk tiltag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har før og efter mødet fortalt, at en del af planen er fælles vaccineproduktion.

- Vi taler konkret om, hvordan vi kan øge produktionen af vaccine. Det kan være i et offentligt-privat partnerskab. Bygning af egen kapacitet, vi kan stille til rådighed. Jeg udelukker ikke nogen idéer, heller ikke at opføre fabrikker, sagde hun forud for mødet.

Efter mødet stod det mere uklart, hvad det var endt med. Parterne beskrev både potentiel fremtidig vaccineproduktion og et samarbejde inden for forskning og udvikling.

Thierry Breton siger torsdag, at "alle må gøre, hvad de vil", når det kommer til vaccineproduktion.

- Men jeg har nu fortalt, hvilken information jeg fik fra Østrigs kansler, siger han.

