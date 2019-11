Charles Michel vil under besøg prøve på at få Danmark til at betale mere til EU, vurderer EU-professor.

Den kommende EU-præsident, belgiske Charles Michel, besøger fredag statsminister Mette Frederiksen (S) på et såkaldt rutinebesøg.

Danmark er et af flere lande, hvor han lægger vejen forbi. Formålet med besøgene er blandt andet at introducere sig selv for EU's stats- og regeringsledere.

Under sit besøg i Danmark vil Charles Michel ifølge professor Marlene Wind, leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, forsøge at hive Mette Frederiksen væk fra holdningen om, at EU's kommende budget skal strammes til.

- Det er noget, der kommer til at foregå meget i høflighedsfraser. Men det er klart, at Michel ikke ønsker et alt for skrabet EU-budget, fordi der er mange udfordringer, EU står over for med migrantkrise og alt muligt andet.

- Så han vil nok prøve at overtale Mette Frederiksen til at bruge lidt flere penge, end der er lagt op til nu i hvert fald, siger Marlene Wind.

Danmark og flere øvrige nordeuropæiske lande, heriblandt Holland og Sverige, ønsker ikke, at EU's budget for de kommende syv år skal hæves. Der skal nærmere spares lidt og bruges færre penge, mener de.

Mette Frederiksen har tidligere omtalt dele af budgettet som "helt gak".

Derfor må Charles Michel finde de gode argumenter frem for at rykke statsministerens holdning, vurderer Marlene Wind.

- Han vil nok tale med Mette Frederiksen om, hvilke ting der er allervigtigst at få gjort og prioriteret for EU lige nu og prøve at overbevise hende om, at det ikke kan gøres uden flere penge, siger Marlene Wind.

Hun vurderer, at EU-budgettet nok "i sidste ende lander et sted midtimellem det, der er foreslået, og det sparebanden gerne vil have".

Under besøget vil Mette Frederiksen og Charles Michel sammen besøge DTU i Lyngby, hvor de skal se et forskningsprojekt om fremtidens bæredygtige brændstoffer. Derefter står den på et møde på Marienborg.

Charles Michel tiltræder 1. december stillingen som EU-præsident efter polske Donald Tusk.

/ritzau/