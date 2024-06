Flere EU-midler til europæiske byer kan være med til at accelerere klimakampen, mener Sophie Hæstorp Andersen.

Hvis man som kandidat til det kommende europaparlamentsvalg bliver valgt, bør man prioritere at målrette flere EU-midler til konkrete klimahandlinger i Europas største byer.

Sådan lyder opfordringen fra 21 europæiske storbyborgmestre i et åbent brev. Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), er en af medunderskriverne.

- Det er vigtigt for os som borgmestre for en lang række store byer at gøre opmærksom på, at når flere og flere flytter til byerne, så er vi en del af problemet med den grønne omstilling.

- Men vi er i høj grad også en del af løsningen i forhold til at kunne accelerere omstillingen. Men det kræver investeringer, siger hun.

Medunderskriverne tæller også borgmestre fra Paris, Amsterdam, Lissabon og Barcelona.

Klimatiltag i byer er særligt vigtige, fordi verdens byer står for størstedelen af udledningen af CO2, argumenteres det.

Ifølge det internationale bynetværk C40 står byerne for cirka 70 procent af verdens samlede udledning.

I København er man ifølge overborgmesteren kommet et godt stykke af vejen med at nå egne mål om at få nedbragt udledninger.

Man forventer, at udledningen af drivhusgasser er blevet reduceret med 80 procent inden for Københavns bygrænse i 2025, lyder det.

- Det viser jo bare, at vi i langt de fleste byer har reduceret udledningerne hurtigere end de nationalstater, vi er medlem af, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Lige nu har Danmark som land et mål om 70 procents reduktion inden 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Selv om København er foran, ønsker overborgmesteren alligevel flere midler fra EU.

- Byerne er i frontlinjen i klimakampen, og med langt flere målrettede investeringer, kan vi accelerere den grønne omstilling på tværs af hele Europa, siger hun.

- Det er i alles interesse, at Europas politikere retter et strategisk blik direkte mod byerne.

Flere EU-midler kan eksempelvis være med til at fremskynde udfasningen af fossile brændstoffer eller fremme bæredygtig mobilitet.

