Europa-Parlamentet har onsdag vedtaget nye regler for ophavsret på internettet - og det får ikke lutter rosende ord med på vejen.

'Vedtagelsen indebærer døden for internettet, som vi kender det i dag,' skrev den svenske europaparlamentariker Fredrick Federley (Centerpartiet) på Twitter, mens hans kollega, Max Andersson fra det svenske Miljöpartiet, bemærker, at 'ophavsretslobbyen har vundet dette slag'.

Det nye direktiv sikrer, at de, der står bag værkerne, får betaling, når fotografier, videoer, musik og tekst, som er beskyttet af ophavsret, bliver delt på nettet.

Teknologibranchen har advaret mod, at de nye regler kan føre til omfattende censur, og de nye regler har da også skabt massiv intern splittelse i partigrupperne i Europa-Parlamentet.

I foråret var jeg med @koda_dk i Brussels for at gøre opmærksom på vigtigheden i at få #CopyrightDirective vedtaget i @Europarl_EN. Det er derfor med stor stor glæde at det gik igennem i dag. Et stort slag er vundet for et fair internet. Især for os kunstnere

Blandt forkæmperne for direktivet er musikstjerner som Paul McCartney, David Guetta og danske Pernilel Rosendahl, der alle mener, at de nye regler vil gavne musikernes muligheder for at tjene penge, når deres musik spilles på eksempelvis YouTube.

Noget, der hidtil ikke har givet dem en krone.

Blandt de omstridte punkter i direktivet er, at netgiganter som Google skal betale mediehuse og aviser for at linke til nyheder.

Det er afprøvet i Tyskland uden den store succes, fortæller førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen Torger Kielland.

Google holdt i realiteten op med at liste de tyske medier for på den måde at undgå betalingen.

»Jeg er i tvivl om, i hvilken grad store aktører som Google og Facebook vil være villig til at betale for publicering af små bidder af artikler. Sådan som jeg ser det, vil aktørerne have en ganske god forhandlingsposition over for medier, der publicerer på nettet, fordi medierne er meget interesserede i den eksponering, som Goolgle og Facebook giver dem,« siger han til TV 2 Norge.

Den danske EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V) er dog ganske godt tilfreds med aftalen, som han over for nyhedsbureauet Ritzau kalder »en stor sejr for journalister, udgivere og kunstnere i det hele taget i Europa«.

Han kalder det for »det rene vrøvl«, at den skulle betyde, at det er slut med internettet, som vi kender det.

»De store platforme Google og Facebook har klaret sig udmærket - for ikke at sige fremragende. Omvendt har kunstnere, journalister og udgivere klaret sig pænt dårligt, da der ikke har været ordentlige rettighedsbestemmelser,« siger han.

Også konkurrencekommissær Margrethe Vestager glæder sig.

»Det er godt, for så kan forhandlingerne begynde. Det giver håb om, at vi kan få en lovgivning for copyright inden for en overskuelig tid,« siger hun til Ritzau.

438 medlemmer af Europa-Parlamentet stemte for, og 226 stemte imod det nye direktiv.