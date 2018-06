Donald Trump underminerer internationale handelsaftaler. Det går særligt ud over små lande, mener tænketank.

København. Dagen er kommet, hvor amerikanske toldsatser på stål og aluminium på henholdsvis 25 og ti procent rammer EU samt Canada og Mexico fredag.

Men Donald Trumps beslutning truer med at nedlægge Verdenshandelsorganisationen - forkortet WTO.

Sådan lyder det fra Guntram Wolff. Han er direktør for den europæiske tænketank Bruegel, der har base i Belgien.

- Den reelle risiko er, at WTO bliver nedlagt, og derfor vil det multilaterale system miste dens relevans.

- Det vil påvirke alle, der er afhængige af dem - mest af alt de små lande, der ikke har mange kræfter til at lægge pres på fair og lige vilkår for handelsaftaler, siger han.

Verdenshandelorganisationen er rygraden i det globale handelssystem. Den har til opgave at sikre mere fri bevægelighed for varer landene imellem.

Såkaldte frihandelsaftaler forpligter alle 164 medlemslande til gensidigt at lette adgangen til hinandens markeder.

Det er dog ikke et nyt eller usædvanligt fænomen, at et land indfører toldsatser på bestemte produkter for at beskytte egne interesser.

Problemet med de amerikanske toldsatser er til gengæld, at præsident Donald Trump bryder de internationale aftaler, mener EU-eksperten.

Medlemslandene er tidligere blevet enige om toldsatser på omkring nul procent på stål og mellem nul og seks procent på aluminium.

- Den amerikanske præsident tilsidesætter nu denne aftale og ændrer unilateralt på toldsatser på to varer, hvor de foregående aftaler om told var signifikant lavere, siger Guntram Wolff.

EU har af denne grund planer om at bringe sagen til organisationens tvistbilæggelsesnævn, som normalt består af syv dommere fra forskellige lande.

USA mangler til gengæld at udnævne to dommere, hvilket ifølge Guntram Wolff medfører en eksistentiel krise hos Verdenshandelorganisationen.

- Det sætter WTO i en eksistentiel krise, fordi en af organisationens største medlemmer ignorerer og underminerer den og ikke udpeger nye dommere.

- Dette underminerer kvaliteten af organisationen og dens respekt, siger Guntram Wolff.

Bliver nye dommere ikke udnævnt, kan det forsinke og endda blokere for afgørelser i sager indbragt for WTO.

Af denne grund bør EU vise tænder ved at fastsætte mindre toldsatser på bestemte varer. Først og fremmest bør der dog lægges vægt på forhandlinger med den amerikanske præsident, siger Guntram Wolff.

- Det er helt klart muligt at forhandle med den amerikanske præsident, og folk har allerede gjort det. Om en handelskrig eskalerer, eller der kan blive indgået en aftale, er for tidligt at sige, mener han.

/ritzau/