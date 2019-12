Danmark må droppe krav om, at ejerne af taxiselskaber skal have bopæl i EU eller samarbejdslande.

Taxiloven, som for to år siden blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, skal ændres.

Det oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at et dansk krav om, at ejerkredsen af et taxiselskab skal have bopæl i EU eller EØS for at kunne få en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport eller til at drive et kørselskontor, er i strid med EU-retten.

- Jeg noterer mig, at kravet er i strid med EU-retten. Derfor skal vi have ændret den gældende lov, siger Benny Engelbrecht.

Mens EU består af 28 lande, udgøres EØS af EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein.

Transportministeren har onsdag holdt møde med transportordførerne bag taxiloven. Ud over Socialdemokratiet er det SF, De Radikale, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Det er statens primære advokat, Kammeradvokaten, der har rådgivet om, at det danske bopælskrav er i strid med EU-retten. Mere konkret strider det med reglerne om kapitalens frie bevægelighed og den frie etableringsret.

Transportministeriet meddeler, at Færdselsstyrelsen fra dags dato vil undlade at håndhæve bopælskravet.

Der vil ligeledes blive udarbejdet et lovforslag for at ændre taxiloven, således at bopælskravet udgår af loven.

Beslutningen om, at ejerkredsen af et taxiselskab skulle have bopæl inden for EU eller EØS, er tidligere blevet kritiseret af flere eksperter.

/ritzau/