Folketinget lader knap halvdelen af over 900 millioner kroner fra EU-fond gå til grøn udvikling af fiskeriet.

Alle Folketingets partier er enige om at bruge cirka 917 millioner kroner fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for perioden 2021-2023. Det meddeler Fødevareministeriet torsdag i en pressemeddelelse.

Knap halvdelen af pengene, cirka 437 millioner kroner, skal gå til forskellige grønne og bæredygtige indsatser for fiskeriet.

Det kan være at udvikle og afprøve grønne teknologier, nye fangstmetoder og nye fangstredskaber.

- Jeg er glad for, at vi kan lande så bred en aftale, hvor vi i fællesskab giver et historisk beløb direkte til grøn omstilling i fiskeriet, siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S) i en pressemeddelelse.

- Vi er alle gået til forhandlingerne med en ambition om at hjælpe fiskeriet med at udvikle sig i en bæredygtig og mere klimavenlig retning, så de danske fiskere står bedre rustet mod fremtidens udfordringer, siger han.

Aftalen skal også styrke indsatsen mod såkaldte spøgelsesnet, som er fiskenet, der er blevet tabt eller efterladt i vandet.

Der bliver sat penge af til at støtte og udvikle det nære kystfiskeri, og de danske fiskeriforeninger vil kunne få støtte til at fremme salget af fisk.

- Det er danske styrkepositioner, som får en håndsrækning til en grøn omstilling, siger Venstres fiskeriordfører, Torsten Schack Pedersen.

- Samtidig sikres der en fornuftig indsats for kystfiskeriet og til udvikling af nye og mere skånsomme redskaber, siger han.

