EU-midler skal gå til forskning og til at sikre konkrete redskaber til danske virksomheder, lyder det fra DI.

En ny EU-pulje på 97 milliarder kroner skal være med til at styrke blandt andre danske virksomheders cybersikkerhed.

Det forklarer Christian Hannibal, der digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri (DI). Han ser gerne, at en del af pengene gå til udvikling af konkrete tiltag.

- Vi ser en voksende sikkerhedstrussel på det digitale område, og der er helt klart brug for mere forskning og flere redskaber, siger han.

Som led i det europæiske forsvarssamarbejde afsætter EU i perioden 2021-2027 lidt over 97 milliarder kroner til Den Europæiske Forsvarsfond.

Forsvarsfonden er ikke omfattet af det danske EU-forsvarsforbehold, og det åbner op for mulighederne for danske virksomheder.

Pengene kan gå til forsvarsmæssig udvikling og forskning i hele Europa, og det kan gavne de små og mellemstore virksomheder (SMV), der har sværere ved at sikrer sig mod cyberkriminalitet, lyder det.

- Det er vigtigt for de danske SMVer, at de kan få værktøjer som eksempelvis en varslingstjeneste, der bedre kan sikre dem mod den stigende sikkerhedstrussel, siger han.

Tidligere tirsdag drøftede EU-landenes forsvarsministre det udvidede EU-forsvarssamarbejde, Pesco, som Danmark grundet forbeholdet ikke er en del af.

Hos DI hæfter man sig ved, at et international samarbejde - forbehold eller ej - er vitalt for at agere hurtigt og effektivt, når det kommer til cyberkriminalitet, og at det er vigtigt at Danmark fortsat er med, hvor det sker.

- Vi må ikke stå på sidelinjen, hvis Pesco eller andre EU-samarbejder går hen og bliver det forum, hvor cybersikkerhed diskuteres, siger Christian Hannibal.

Det er der ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) heller ikke risiko for, da hun for nuværende ikke ser at Danmark går glip af noget.

- Spørgsmålet er jo, om der er noget viden, vi afskærer os selv fra. Og det kan jeg ikke se lige nu og her, sagde hun efter ministerrådsmødet.

/ritzau/