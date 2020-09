I juni vedtog et flertal i Folketinget en hjælpepakke til luftfarten. Men pakken har fået tommelen ned fra EU.

Coronakrisen er et hårdt slag for luftfartsbranchen - ikke mindst på indenrigsruterne i Danmark.

For at sikre luftfartsselskabers overlevelse vedtog et flertal i Folketinget i juni en hjælpepakke. Men ikke en krone er kommet til selskaberne endnu.

Pakken er nemlig ikke blevet godkendt af EU-Kommissionen, der mener, at den er på kant med statsstøttereglerne.

- Støtteordninger skal godkendes af EU-Kommissionen. Og dele af den pakke, der blev aftalt, har det været besværligt at få godkendt.

- Derfor har vi også løbende holdt møder med forligskredsen og branchen om, hvordan vi kan indrette pakken sådan, at vi kan få de aftalte penge ud og arbejde, så luftfarten kommer i gang igen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Hjælpepakken er på op til 259 millioner kroner og er øremærket til at holde luftfartsselskaber fra underskud, selv om flyene er mindre fyldte, til at mindske omkostningerne i lufthavne og til at støtte udvikling af grønne flybrændstoffer.

Allerede en måned efter vedtagelsen måtte pakken dog justeres, så specielt støtten til lufthavne blev begrænset. Benny Engelbrecht vil ikke sige, præcist hvad problemet er nu.

- Jeg vil ikke kommentere på enkeltelementer i pressen. Men jeg kan bekræfte, at det har været en meget lang proces med mange møder med EU-Kommissionen.

- Langt hen ad vejen har EU-Kommissionen ændret praksis undervejs. I de tidligere faser af covid-19 lå de et andet sted, når det kommer til statsstøttegodkendelser, end de gør nu.

- Når man flytter målstregen, så er det noget sværere at komme i mål. Det tror jeg, alle partier - og regeringen - er frustrerede over, siger transportministeren.

Der er da også god brug for støtten. Ifølge SAS' trafiktal for august var indenrigstrafikken halveret sammenlignet med samme periode sidste år. Og kabinefaktoren - den gennemsnitlige andel af fyldte sæder - faldt til under halvdelen på alle ruter.

- Der er ruter, der slet ikke er oppe at køre. Og så er der andre ruter, der opererer ganske fornuftigt. Så det er svært entydigt at sige, hvordan det går.

- Men det er klart, at der er dele af landet, hvor man er meget afhængig af, at flyene opererer. Så vi er meget optagede af, at de midler, der er formidlet, kommer ud og arbejder.

Det er håbet, at yderligere justeringer af hjælpepakken vil kunne få den forbi både EU-Kommissionen og aftalepartierne.

/ritzau/