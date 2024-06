Prognoser fra DR og TV 2 viser søndag aften, at Dansk Folkeparti bevarer sit ene mandat i EU-Parlamentet.

EU-kritiske Dansk Folkeparti (DF) står ifølge prognoser fra DR og TV 2 til at få et mandat ved EU-parlamentsvalget.

Dermed bevarer partiet det ene mandat, som det opnåede ved valget til EU-Parlamentet i 2019.

En prognose er ikke et endeligt resultat, men en fremskrevet analyse baseret på valgstedsmålinger, optalte stemmer og relevante data fra meningsmålinger.

DF har op til valget på sin hjemmeside beskrevet sig selv som det eneste EU-kritiske parti i Danmark.

36-årige Anders Vistisen er DF's spidskandidat.

- Det betyder meget i genrejsningen af Dansk Folkeparti, men det betyder i den grad noget, at EU-modstanden stadig er repræsenteret i Bruxelles og Strasbourg, siger Vistisen, efter at prognosen er blevet offentliggjort søndag aften.

Han har repræsenteret partiet i EU siden november 2022, hvor han som stedfortræder tog over fra Peter Kofod, der forlod EU-Parlamentet til fordel for en plads i Folketinget.

Anders Vistisen sad desuden i EU-Parlamentet fra 2014-2019.

Begge de to mediers prognoser viser, at Dansk Folkeparti står til at få 6,4 procent af stemmerne.

Det er en tilbagegang fra EU-parlamentsvalget i 2019, hvor partiet fik 10,8 procent af stemmerne.

I meningsmålingerne op til valget lå partiet dog flere gange på vippen til at få et mandat.

Siden det seneste EU-parlamentsvalg har partiet været ude i en krise.

Kristian Thulesen Dahl er blevet skiftet ud som formand til fordel for Morten Messerschmidt, og en række af partiets folketingsmedlemmer har skiftet til Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne (DD).

- Ud fra at Dansk Folkeparti siden det sidste Europa-Parlamentsvalg har været igennem en utrolig turbulent periode, hvor en partiledelse nærmest forsøgte at tage livet af partiet, så synes jeg, at det er fantastisk, at vi ligger inden for en procentpoint af Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, som har været langt foran i målingerne, siger Anders Vistisen.

Danmarksdemokraterne står til at have fået et bedre valg end DF.

Ifølge prognosen fra TV 2 står DD til at få 7,3 procent af stemmerne, mens prognosen fra DR giver partiet 7,4 procent af stemmerne.

Liberal Alliance står også til at få et mandat med henholdsvis 6,9 procent og 7,0 procent af stemmerne hos TV 2 og DR.

Også Danmarksdemokraterne får ifølge prognosen et mandat i EU-Parlamentet. Partiets spidskandidat er Kristoffer Storm.

/ritzau/