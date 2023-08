»Dette er uansvarlige handlinger fra uansvarlige individer, som er interesserede i at skabe splid og problemer og splitte os som samfund.«

Sådan lød det tirsdag fra Europa-Kommissionens talsmand Peter Stano under en pressebriefing.

Her slog han fast, at Europa-Kommissionen tager klar afstand fra koranafbrændingerne i Danmark og Sverige.

På pressemødet sagde Stano, at tiden er til at stå sammen og styrke indsatsen for at fremme tolerance og gensidig respekt.

Han understregede, at OIC (Den Islamiske Samarbejdsorganisation) er en vigtig partner for EU:

»Så vi hilser OIC's skridt til at gå i dialog med EU velkommen, fordi de ønsker at gå i dialog med os, og vi ønsker at gå i dialog med dem, og vi ser frem til yderligere drøftelser med dem.«

Peter Stano er ledende talsperson for udenrigsanliggender i EU, hvor Josep Borrell er EUs udenrigspolitiske chef.

'Respekt er en kerneværdi'

B.T. har forsøgt at få et interview med Peter Stano, men har i stedet for fået en skriftlig kommentar.

»Den Europæiske Union har altid været klar over, at racisme, fremmedhad og intolerance ikke hører hjemme i Europa. Som vi har sagt før, er sådanne handlinger ikke forenelige med de værdier, som EU er grundlagt på.«

»Respekt for mangfoldighed er en kerneværdi i Den Europæiske Union. Det omfatter respekt for religiøse samfund. Disse hensynsløse hadefulde handlinger begået af individuelle provokatører gavner kun dem, der ønsker at splitte os og vores samfund,« lyder den skriftlige kommentar.

Og det er ikke første gang, at EU-Kommissionen udtaler sig om koranafbrændingerne.

I juli gik EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borell, ud og fordømte koranafbrændingerne i Sverige og Danmark.

»Det er ikke alt, der er lovligt, som er etisk,« lød det fra Borell.

EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borell. Foto: Frederick Florin/AFP/Ritzau Scanpix

'Der er jo ingen dialog'

Herhjemme har udtalelserne fra Europa-Kommissionen fået Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Anders Vistisen, op af stolen.

Han vil bruge sin mulighed som parlamentsmedlem til at stille kommissionen spørgsmål til sagen.

Han frygter, at EU går med på at arbejde for ny lovgivning, der begrænser forhånelse af islam:

»Man siger, man vil gå i dialog med dem (Den Islamiske Samarbejdsorganisation, red.), men der er jo ikke nogen dialog. De muslimske lande har et meget klart krav om, at det skal være forbudt at forhåne den religion, de tilhører. Hvad vil man i dialog om, hvis det ikke er det?« siger Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti.