To måneder må hver forælder holde barselsorlov. Det har EU-Parlamentet og EU's medlemslande torsdag aftalt.

Når der kommer en lille ny til verden, bliver der fremover øremærket to måneders orlov til hver forælder.

Det er EU-Parlamentet og EU's medlemslande torsdag blevet enige om.

Forældreorloven er øremærket, og der er således ikke tale om tvang. Dog kan eksempelvis moren til barnet ikke overtage de to måneders orlov fra faren, hvis han ikke tager dem.

Foruden barsel indeholder torsdagens aftale også fem årlige omsorgsdage.

I modsætning til eksempelvis barnets første sygedag kan man bruge omsorgsdagene til også at passe andre familiemedlemmer, som er aldrende eller alvorligt syge.

Den samlede aftale skal sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv.

Der er tale om en foreløbig aftale mellem forhandlere fra EU-Parlamentet og EU's medlemslande. Den mangler endnu at blive formelt godkendt begge steder. Der sigtes mod, at de nye regler skal træde i kraft inden for tre år.

/ritzau/