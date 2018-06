Et EU-kompromis vil give adgang til danske dagpenge efter en måned i Danmark. Et nederlag, erkender minister.

København. Polakker og tyskere kan fremover få lettere adgang til danske dagpenge stik mod danske politikeres ønsker.

Torsdag ventes et flertal af EU-landene at trække tæppet væk under, hvad der hidtil har lignet en dansk sejr i slagsmålet om EU's fri bevægelighed.

EU-Kommissionen havde foreslået at blåstemple en dansk særregel, om at EU-borgere skal arbejde tre måneder i Danmark, før de kan få adgang til dagpenge. Men det krav vil et flertal af landene nu lempe til én måneds beskæftigelse, skriver Jyllands-Posten.

Det vil betyde, at eksempelvis en tysker eller en polak efter en måneds arbejde i Danmark vil kunne få ret til danske dagpenge, hvis vedkommende har arbejdet 11 måneder i sit hjemland, før han kom hertil.

Det er bekymrende, mener Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard,

- Vi er alvorligt bekymrede for følgerne for hele vores kollektive forsikringssystem. Det er desværre endnu et udtryk for, at mange lande trækker EU i den forkerte retning. Der er en markant mangel på respekt for den danske velfærdsmodel, siger han til Jyllands-Posten.

For beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er sagen "et nederlag":

- Det er korrekt, at vi ikke er vidne til nogen folkevandring. Det ændrer ikke på, at dette er et principielt spørgsmål, som dybest set også kan rokke ved den folkelige opbakning til EU.

/ritzau/