EU-dom giver 138 tyrkere adgang til at søge familiesammenføring, viser notat. Politikere havde frygtet 8000.

En potentiel "vejsidebombe" under dansk udlændingepolitik.

Sådan har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) tidligere som ordfører beskrevet en dom fra EU-Domstolen. Så galt kommer det dog ikke til at gå.

Det er i hvert fald vurderingen i et ny juridisk notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet, efter at Danmark tabte sagen ved EU-Domstolen den 10. juli i år.

Den juridiske vurdering viser, at det er 138 ægtefæller eller samlevende tyrkiske statsborgere, som kan have krav på familiesammenføring efter EU-dommen.

Politikere havde frygtet, at det kunne være op mod 8000, samt at Danmark fremover også skulle give øget adgang til familiesammenføring.

- Selv om jeg selvfølgelig er ærgerlig over, at dommen er gået Danmark imod, så er jeg lettet over, at det af den juridiske vurdering fremgår, at dommen først og fremmest har bagudrettet betydning for en afgrænset personkreds, skriver Mattias Tesfaye i et brev til Folketingets partier.

I brevet lægger ministeren især vægt på, at dommen fra EU-Domstolen kun har bagudrettet virkning. Det betyder, at den ikke vil tvinge Folketinget til at ændre dansk udlændingelovgivning.

- Jeg ved, at den tidligere udlændinge- og integrationsminister - ligesom jeg selv - løbende har været meget opmærksom på sagen, som har været prioriteret højt fra dansk side, da den vedrører en af de bærende søjler i dansk udlændingepolitik nemlig reglerne om ægtefællesammenføring.

- Det har derfor også været vigtigt for mig hurtigst muligt at få et overblik over dommens konsekvenser, skriver Mattias Tesfaye i brevet til Folketinget.

Her understreger han, at det gældende integrationskrav ved ægtefællesammenføring ikke bliver berørt.

- Med andre ord er der ikke rokket ved de bærende søjler i dansk udlændingepolitik, skriver Mattias Tesfaye.

Han vil nu bede udlændingemyndighederne om at skrive til de i alt 138 ægtefæller eller samlevere til tyrkiske statsborgere, der siden 2011 er meddelt afslag på grund af det nu ophævede tilknytningskrav.

De vil blive oplyst om muligheden for at få deres sager om ægtefællesammenføring genoptaget.

Dermed er det dog ikke sikkert, at de får familiesammenføring, oplyser Mattias Tesfaye i brevet.

Han påpeger, at det eksempelvis er usikkert, om de i givet fald vil kunne opfylde de øvrige betingelser for familiesammenføring. Det er blandt andet krav til bolig og økonomisk sikkerhedsstillelse.

/ritzau/