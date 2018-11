- I kølvandet på Danske Bank-skandalen er det helt afgørende, at vi hurtigt får genopbygget tilliden til, at de danske myndigheder hurtigt, effektivt og kontant kan slå ned på forsøg på hvidvask, siger Jeppe Kofod, som er ordfører for EU-Parlamentets skattesnydsudvalg. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix