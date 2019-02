Petr Jezek, formand for EU-Parlamentets arbejdsgruppe for hvidvask af penge, ser fælles kontrol som løsning.

De enkelte EU-lande har mere end svært ved at kontrollere og slå ned på hvidvask. Derfor bør der være en central EU-myndighed med et stærkt mandat, der kan stå for opgaven.

Det siger Petr Jezek, formand for EU-Parlamentets arbejdsgruppe for hvidvask og finansiel kriminalitet, på et pressemøde i København.

- For 10 år siden havde vi finanskrisen, og siden har vi i EU gjort meget for at forbedre hele systemet, så vi kan forhindre, at det ikke sker igen.

- Men når det kommer til hvidvask, så er vi ikke nået så langt, og der er meget arbejde foran os, siger Petr Jezek og fortsætter:

- Jeg tror, at problemet er blevet undervurderet. Men det er klart, at hvidvask er en forbrydelse og i de tilfælde, hvor penge strømmer ind fra eksempelvis Rusland er det også et sikkerhedsproblem. Så det er et stort problem.

Han fortæller, at han mener, at EU bør have en meget større rolle med at kontrollere det finansielle system, når det kommer til hvidvask. For det kan ikke ligge alene hos medlemslandene.

- Vi ser altid det samme. EU-Parlamentet skubber på for øget regulering, og så arbejder medlemslandene for at udvande og mindske styrken af forslagene.

- Så lovgivningen skal styrkes, og der er en idé om at skabe et EU-organ med magt til at gå ind i sager selv.

- Lokale myndigheder har tit ikke ressourcer nok og nogle gange er de presset politisk. Så et EU-organ vil gøre situationen bedre, siger Petr Jezek.

/ritzau/