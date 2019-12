Modstandere af hjertedødskriteriet savner mere debat om genindførslen af kriteriet for organdonationer.

Et nyt kriterium til at vurdere, om en person er død og kan donere sine organer, hvis pårørende eller afdøde selv på forhånd har givet udtryk for et ønske herom, kan misbruges. Det mener flere medlemmer af Etisk Råd ifølge Kristeligt Dagblad.

I 30 år har læger på danske sygehuse brugt organer til transplantation fra mennesker, der har lidt hjernedøden. Men i løbet af 2020 bliver det muligt at få organer fra hjertedøde patienter.

Det vil typisk dreje sig om patienter med fatale skader på hjernen, hvis hjerteaktivitet og vejrtrækning er ophørt, men som ikke opfylder kriterierne for hjernedød, skriver Kristeligt Dagblad.

Sundhedsministeriet forventer, at den nye metode med tiden kan øge antallet af organdonorer med mellem 20 og 40 procent, svarende til mellem 18 og 35 donorer årligt.

Et bredt politisk flertal i Folketinget aftalte i maj at genindføre det såkaldte hjertedødskriterium ved donation.

Tyskland har afvist at indføre hjertedødskriteriet, og Norge har indstillet et forsøg, der skulle skaffe flere organer fra hjertedøde donorer af etiske grunde.

Og selv om beslutningen er truffet, mener flere medlemmer af Etisk Råd, at beslutningen ikke er debatteret ordentligt igennem.

Et af dem er pensioneret overlæge Poul Jaszczak.

- I dag kan vi genoplive mennesker med hjertestartere. Hvis vi indfører hjertedødskriteriet, giver vi en licens til at sige, at han eller hun ikke er værd at genoplive, siger han til Kristeligt Dagblad.

- Jeg kan godt acceptere, at man slukker for en respirator, men mener, at hjertedødskriteriet indebærer en teoretisk risiko for misbrug.

Han understreger samtidig, at det er vigtigt at se de konkrete retningslinjer for hjertedødskriteriet, som sendes i høring efter nytår.

Poul Jaszczaks bekymring deles af yderligere to medlemmer af Etisk Råd, som Kristeligt Dagblad har talt med.

Overlæge Preben Sørensen fra neurokirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus er med i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om hjertedødskriteriet.

Han er tilhænger af at tage hjertedødskriteriet i brug men medgiver, at der ikke har været meget diskussion om indførslen.

- Vi kan se, at der er patienter med svære hjerneskader, som ikke opfylder kriterierne for at blive erklæret hjernedøde, siger han til Kristeligt Dagblad.

- I forhold til den gruppe vil vi kunne lave donation efter hjertedødskriteriet, som betyder, at åndedrættet er ophørt og hjertet er ophørt med at slå.

/ritzau/