Vaccinerede danskere vil med et vaccinepas mod covid-19 stort set kunne bevæge sig ud i samfundet igen på forsvarlig vis.

Det forklarer flere eksperter til B.T.

Eksperterne nævner dog nogle undtagelser og restriktioner, som bør følges. Dem vender vi tilbage til.

»Vi kan bruge et vaccinepas til de dagligdags ting som indkøb, restaurantbesøg, biografture og den slags. Hvis folk er vaccinerede, kan de komme ud i samfundet igen,« siger Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet.

Han bakkes op af Henrik Nielsen, professor i infektionsmedicin ved Aalborg Universitet.

»Har man fået vaccinen, er det den sundhedsfaglige forventning, at man med stor sikkerhed ikke smitter. Derfor er det sundhedsfagligt sikkert at lukke den vaccinerede person ud i samfundet igen,« forklarer Henrik Nielsen.

Onsdag morgen offentliggjorde Finansministeriet en længe ventet plan for et såkaldt vaccinepas. I første omgang vil det alene betyde, at det vil fremgå af den enkelte borgers profil på Sundhed.dk, om man er vaccineret eller ej.

I løbet af nogle måneder vil der blive udviklet en app, som den enkelte dansker vil kunne vise frem i udlandet eller – om politikerne tillader det – ved restaurantbesøg, ture i biografen eller lignende herhjemme.

»Vi åbnede jo også op i sommer, selvom der fortsat var et vist smittetryk,« siger Allan Randrup Thomsen.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Både Allan Randrup Thomsen og Henrik Nielsen forklarer dog, at selvom et vaccinepas gør en meget stor forskel, vil det ikke med et snuptag ændre tilværelsen for de vaccinerede helt tilbage, som den var før pandemien.

»Man skal stadig være påpasselig ved at sætte udlandsrejser helt frit, da der findes virusmutationer rundt omkring, som vaccinen ikke beskytter tilstrækkeligt imod. Andre og værre mutationer kan muligvis også komme til,« siger Allan Randrup Thomsen og fortsætter:

»Desuden er det også et problem med de meget store arrangementer såsom Roskilde Festival og lignende,« siger han.

Henrik Nielsen forklarer, at man endnu ikke helt ved, i hvilket omfang de vaccinerede kan smitte andre borgere.

(ARKIV) Covid-19 pas, Aalborg 9. januar 2021.

»Man har målt på, om de vaccinerede blev syge selv, men ikke i hvilket omfang de smitter. Det skal man lige have helt styr på,« siger Henrik Nielsen.

Begge eksperter forklarer, at man skal holde sig for øje, at ingen vaccine giver hundrede procent dækning.

»Det gør mig lidt nervøs, når politikerne skal beslutte, hvordan man skal anvende vaccinepasset. Ofte taler man om, hvorvidt man er beskyttet eller ej. Det er bare ikke så sort eller hvidt. Ikke alle vaccinerede er efterfølgende beskyttet, effektiviteten ligger mellem 70-95 procent. Så selvom vaccinen beskytter de fleste, så vil jeg mene, at det stadig er nødvendigt med håndsprit og visse forholdsregler i samfundet,« siger Allan Randrup Thomsen.

Der har tidligere været politisk uenighed om, hvordan vi skal behandle et vaccinepas. Nogle partier – herunder Venstre og Liberal Alliance – mener, at det er rimeligt, at et vaccinepas giver de vaccinerede adgang til samfundet igen, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

