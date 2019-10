Et forbud af våbeneksport til Tyrkiet vil formentlig kun ramme ganske få danske virksomheder, vurderer DI.

Hvis Danmark vælger at standse al eksport af våben til Tyrkiet, så vil det nok kun være en håndfuld danske virksomheder, der bliver berørt af det.

Det vurderer Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, Dansk Industri, efter at flere partier nu ønsker et stop af våbeneksport til Tyrkiet.

- Målt i kroner og ører er det et relativt beskedent beløb, siger Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri.

Hos Justitsministeriet ligger man inde med tal for de seneste års våbeneksport til Tyrkiet. Det seneste dækker over eksporten i 2017, hvor der i alt blev solgt våben for omkring 400.000 kroner.

- Mit gæt vil være, at det er en håndfuld virksomheder, som kan blive berørt af det her.

- Men det er klart, at for de virksomheder, som det berører, vil det selvfølgelig være alvorligt, bemærker Peter Thagesen.

Opfordringen til et stop af den danske våbeneksport kommer fra Enhedslisten og SF, der begge er støttepartier til S-regeringen.

I forvejen har Norge og Sverige sagt, at de vil standse deres eksport af våben til Tyrkiet. Det sker, efter at Tyrkiet tidligere i denne uge indledte en militær offensiv i det nordøstlige Syrien.

- Det er en politisk beslutning, om der skal gennemføres et forbud mod salg af forsvarsmateriel til Tyrkiet. En sådan beslutning vil vi naturligvis som altid respektere og bakke op om i erhvervslivet, siger Peter Thagesen.

Han opfordrer til, at der findes en fælles EU-linje over for Tyrkiet - ligesom man også har haft over for Rusland.

- Det er klart det mest effektive, og herved undgår vi samtidig en situation, hvor Tyrkiet kan spille EU-landene ud mod hinanden, siger Peter Thagesen.

Regeringens tredje støtteparti, De Radikale, mener også, at det giver mening, hvis EU forbereder et fælles stop for våbeneksport til Tyrkiet.

Men De Radikale er modsat Enhedslisten og SF mere tilbageholden med at lave et selvstændigt dansk stop af eksport til landet.

