Spekulationerne er taget til over de seneste uger.

Ikke bare om, hvorvidt Jakob Ellemann-Jensen overhovedet ville vende tilbage til dansk politik.



Men også om, hvorvidt han i ville være i stand til at vende tilbage fra sin stresssygemelding som både vicestatsminister, forsvarsminister og ikke mindst formand for Venstre.

Ude i Venstre-baglandet har flere nemlig efterhånden bidt mærke i, at fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen og fungerende økonomiminister og partiets næstformand, Stephanie Lose, har udfyldt deres roller ganske godt under Ellemanns fravær.

Og flere steder har Venstre-folkene åbent sat navn på deres foretrukne afløser til Ellemann. Et navn, som er gået igen stadig flere steder den seneste tid - Stephanie Lose.

Men spørger man Stephanie Lose selv, er det fuldstændig irrelevant overhovedet at overveje, hvorvidt Venstre har den rigtige formand.

Det sagde hun til pressen kort efter, at Ellemann-Jensens på Facebook torsdag morgen meddelte sit comeback til poltik den 1. august.

Her stillede netop Lose og Troels Lund Poulsen op til et kort pressemøde på Christiansborg, hvor de blev mødt med flere spørgsmål om, at flere i partiets bagland foretrækker Lose som formand.

Først lød det fra Lose, at Venstre har den rigtige formand, fordi Jakob Ellemann-Jensen brænder for jobbet.

»Han er den bedste, fordi han er den, Venstres vælgere har valgt. Jeg har arbejdet sammen med Jakob i en årrække, og ved, at han brænder for Venstre, og gerne vil være med til at gøre en forskel.«

Men jeg går ud fra, at du også brænder for Venstre. Kan du prøve at nævne én eller flere kvaliteter, der gør, at Jakob Ellemann-Jensen er en bedre formand end dig?

»Altså, for det første, så er jeg ikke formand, og jeg bliver det heller ikke,« sagde Stephanie Lose til B.T. før hun mere kontant afviste at svare på spørgsmålet.

»Og for det andet, så kommer jeg ikke til at medvirke til sådan en leg der handler om, at fordi Venstres formand har været sygemeldt i nogle måneder, at jeg så skal stå her og give formanden karakter eller måle ham op mod mig eller mod Troels. Sådan leger vi simpelthen ikke.«

Men den leg er jo noget, der foregår i Venstres bagland. Det går jeg ud fra, du tager alvorligt. Der sidder mennesker i Venstre, som rigtig gerne vil have dig som formand. Jeg beder dig blot om at begrunde, hvorfor han er en bedre formand for Venstre, end du ville være?

»Jamen, jeg deltager slet ikke i den leg og jeg køber ikke præmissen. Og hvis jeg skal snakke med nogen om det der, så bliver det ikke med dig, så bliver det Venstres bagland, hvis det er der, vi skal have den snak, sagde Lose og fastslog, at det vigtigste nu var, at Jakob Ellemann-Jensen vendte tilbage til sine opgaver.

»Han er en rigtig god formand for Venstre. Han brænder for at komme tilbage, og løse de opgaver, der skal løse,« sagde Stephanie Lose, der nu til august vil vende tilbage som formand for Region Syddanmark.