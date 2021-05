Rasmus Stoklund, der er udlændingeordfører hos Socialdemokratiet, er kommet i modvind efter en tur i haven.

Lørdag var han nemlig i gang med at grave mælkebøtter op, og det lavede han en opdatering om på Facebook.

Selvom teksten startede med en status på havearbejdet, gik der ikke længe, før han luftede sine tanker om udlændinge på tålt ophold, som han ikke mener, bør opnå bedre forhold, mens de opholder sig i Danmark.

Og netop denne kombination af ukrudt og udlændige fik flere til at reagere kraftigt. Herunder Kristian Hegaard (RV), der harcelerede med ordene:

»Ukrudt som billede i et opslag om udlændige. Really, Rasmus!?«

Til B.T. forklarer Kristian Hegaard, hvorfor han reagerede så kraftigt på opslaget:

»Jeg så opslaget 23 timer efter, da mange havde sendt det til mig. Mange havde i forvejen spurgt ind til det. I værste fald er det en usmagelig kobling, i bedste fald er det et uigennemtænkt opslag. Det har jeg også gjort opmærksom på.«

Du overfortolker og overreagerer ikke?

»Det må være op til folks egen vurdering. Det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg er ikke den eneste med den tanke.«

»Der er ingen tvivl om, at udlændingepolitikken er meget hård og voldsom. Man skal sige, hvad man mener, men der er ingen grund til at have et billede af ukrudt til et opslag om udlændinge,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke første gang, at Stoklund nævner mælkebøtter i forbindelse med udlændinge. Så han er blevet gjort opmærksom på, hvordan det kan fortolkes, men han gør det så alligevel igen.«

Kristian Hegaard refererer til en debat i Folketinget fra juni sidste år, hvor Rasmus Stoklund nævnte, at han havde brugt et mælkebøttejern. Det skete i forbindelse med en debat om forbud mod muslimske bønnekald.

Rasmus Stoklund fortæller, at han er overrasket over de reaktioner, som opslaget affødte. Han havde allerede medvirket i TV 2 News om den netop omtalte sag om udlændinge på tålt ophold, og herefter var han i haven med sin datter, hvor han fik klaret noget havearbejde:

»Jeg laver så en Facebookopdatering, og så falder det nogen for brystet, at de vil reagere så kraftigt.«

Så du laver ikke en overlagt sammenligning mellem ukrudt og udlændinge?

»Nej, jeg havde slet ikke tænkt over det. Jeg blev helt overrasket over det. Jeg blev overrasket over to ting. Dels folks reaktioner på opslaget, og så hvor kontroversielt det er at tage mælkebøtter op af sin græsplæne.«

Så du mener, at Hegaard overreagerer?

»Det ved jeg ikke. Jeg er lidt ligeglad, jeg har vænnet mig til, at mange har en interesse i at tolke, hvad jeg gør. Jeg gider ikke bruge energi på det.«

Du har tidligere nævnt mælkebøtter i forbindelse med en debat i Folketinget om forbud mod muslimske bønnekald – Kan du forstå, at nogen får de her associationer?

»Nææ, folk har det med at læse som fanden læser biblen. De leder med lys og lygte efter at fremstille det, som om jeg æder børn. Det ville klæde den politiske debat, hvis vi kunne holde fokus på bolden i stedet for at begå den her form for karaktermord.«