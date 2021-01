»Skandalen vokser bare for hver dag, der går.«

Det er den hårde konklusion fra minkavlernes formand, Tage Pedersen, efter landets minkavlere fik en overraskende og nedslående besked på et møde onsdag eftermiddag.

Hundredvis af minkavlere havde sat sig til rette foran computerskærmen i håb om at få godt nyt om den milliarderstatning, som minkavlerne stadig ikke har fået.

Men mødet var en våd klud i ansigtet. Den første erstatning kommer tidligt ud til de hårdt pressede minkavlere i 'slutningen af februar', lød beskeden fra Fødevarestyrelsen på mødet.

Formand for Kopenhagen Fur Tage Pedersen under besøg ved Boutrup Sø ved Holstebro 7. december 2020.

De lange udsigter til penge på kontoen sker, selv om regeringen gang på gang har lovet minkavlerne, at erstatningen er lige på trapperne.

»Det er dårlige undskyldninger og nøl, som gør, at minkavlerne ikke har fået penge for de mink, de slog ihjel for over to måneder siden. Det er et kæmpe svigt af regeringen,« siger Tage Pedersen.

Hvis den første erstatning falder i slutningen af februar, er der gået næsten fire måneder, fra Mette Frederiksen beordrede alle mink tvangsaflivet, til minkavlerne får de første penge.

B.T. har været i kontakt med flere minkavlere, som fortæller, at banken banker hårdt på døren, og at erstatningen er deres eneste udsigt til en indtægt.

Ulrik Tvilling startede som 19-årig med seks mink. I dag har han over 40.000 på sin gård uden for Silkeborg, som alle skal aflives og pelses inden for 10 dage.

Minkavlerne kan nemlig ikke få dagpenge eller anden arbejdsløshedsunderstøttelse, fordi de stadig har et aktivt cvr-nummer.

Dermed er de på papiret ikke arbejdsløse.

»Men så længe erstatningen ikke er gjort op, kan vi ikke lukke virksomhederne. Så vi sidder i saksen, fordi vi bliver afskåret fra dagpenge, selv om mange i princippet er arbejdsløse. Ingen mink, ingen arbejde,« siger Tage Pedersen.

B.T. har forsøgt at få et svar fra Fødevarestyrelsen på, hvorfor der ikke kan falde penge til minkavlerne før 'tidligst i slutningen af februar'. Men Fødevarestyrelsen har ikke ønsket at udtale sig.

Flere minkavlere, der deltog i mødet, fortæller uafhængigt af hinanden, at Fødevarestyrelsen mangler både mandskab og it-systemer for at få pengene hurtigt ud til avlerne.

Fra regeringens side har meldingen lydt, at hele erstatningen skal forhandles på plads og efterfølgende godkendes af EU, før de hurtige acontoudbetalinger, som blandt andet dækker over tempobonus og erstatning for de aflivede mink, kan udbetales.

»Embedsmændene har forklaret mig, at vi godt kan udbetale en arbejdsløn, men tempobonus ligger i en kategori, hvor der er et element af erstatning, og så skal det godkendes af EU,« sagde fødevareminister Rasmus Prehn på et samråd i sidste uge.

Sundheds- og Ældreministeriet afholder pressemøde om forlængelse af covid-19-restriktioner, Eigtveds Pakus, København 13. januar 2021. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup, skatteminister og fungerende finansminister Morten Bødskov, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum deltager.

Men den forklaring giver Tage Pedersen ikke meget for.

»Det er intet til hinder for, at de kan udbetale den tempobonus, vi blev lovet tilbage i november. Det kræver en bekendtgørelse, som regeringen har haft måneder til at få på plads. Det er ikke andet end dårlige undskyldninger,« siger han.

Torsdag sagde fungerende finansminister Morten Bødskov til Ritzau, at forhandlingerne går fremad:

»Jeg har sagt det før og gentager gerne, at vi er nødt til at være grundige og gøre os umage, for det er en alvorlig situation og mange penge, vi taler om. Men jeg er også optimistisk og tror på, at en aftale er inden for rækkevidde.«

Torsdag aften fortsatte forhandlingerne i Finansministeriet.