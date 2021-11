Normalt vil man sige, at en succesfuld kærlighedsfilm skal indeholde et trekantdrama, en masse løgne, flere såkaldte plottwists og en lykkelig slutning.

Men det kan også sagtens være opskriften på et giftigt, politisk slagsmål, og det er netop tilfældet i Solrød Kommune.

Godt nok er der endnu ikke fundet en slutning, og når vi kommer dertil, vil der uden tvivl sidde nogen, som ikke vil kalde den »lykkelig«.

Lokalpolitikerne i den sjællandske kommune har nemlig bekriget hinanden i sådan en grad, at i hvert fald tre politikere har måttet hive en kniv ud af ryggen den seneste uge.

Handlingsforløbet er spektakulært, og det kan B.T. nu – gennem en række samtaler med centrale kilder – kortlægge.

Det er nemmest at starte historien i et lokale oven på Solrød Bibliotek tirsdag aften, da danskerne har afgivet deres sidste stemmer til kommunalvalget.

Her sidder blandt andet repræsentanter for Liberal Alliance, De Konservative, Dansk Folkeparti og lokalpartiet Vores Solrød.

I lokalet er der flertal uden om Socialdemokratiet og Venstre, som har haft magten i 16 år med den til tider – ifølge dem – arrogante borgmester Niels Hörup, så partierne øjner en stor mulighed.

Snakken falder på den unge Emil Blücher fra Liberal Alliance som borgmester, og det er noget, som partiet kæmper hårdt for.

Emil Blücher, forventet borgmester i Solrød Kommune. Foto: Liberal Alliance Vis mere Emil Blücher, forventet borgmester i Solrød Kommune. Foto: Liberal Alliance

Man har nemlig hentet Alex Vanopslagh ind fra Christiansborg, som pludselig dukker op i Solrød, hvor han skal styre sejren hjem.

Og alt ser da også ud til at falde i hak, men så får De Konservatives Morten Scheelsbeck et opkald på sin telefon og skynder sig ud af lokalet.

Det er et opkald, som flere kilder mener, er decideret falsk.

Morten Scheelsbeck har nemlig en plan.

Uden for lokalet mødes han med en socialdemokrat, og sammen går de over på den anden side af gaden – i et lokale på rådhuset – hvor Venstre sidder.

De tre partier forhandler kort, og Morten Scheelsbeck bliver lokket med noget, der får ham til at vende Liberal Alliance ryggen: borgmesterposten.

Men før det sidste punktum bliver sat i den aftale, er det tid til næste løgn.

Jonas Ring Madsen, spidskandidat fra Socialdemokratiet, får nemlig pludselig travlt.

»Jeg løber lige ned og lukker en ind,« siger han og skynder sig ud af døren.

En politiker fra De Konservative aner uråd, løber efter ham og råber:

»Jonas. Vi har en aftale, ikke?«.

Svaret er »ja«, men det er løgn.

Der går nemlig ét, to … ti minutter, og så er de udmærket klar over, at de er blevet snydt.

De ringer og ringer, men socialdemokraten tager ikke telefonen.

Jonas Ring Madsen har nemlig passeret vejen igen, og oven på biblioteket er han nu i gang med at lægge skumle planer med Liberal Alliance, Vores Solrød og de andre partier, der for mindre end en time siden blev snydt af Morten Scheelsbeck.

Liberal Alliance går med til, at Jonas Ring Madsen får borgmesterkæderne, hvis deres egen Emil Blücher bliver viceborgmester, og partikollegaen Regine Hovmøller får en udvalgspost.

Jonas Ring Madsen, der i flere dage var overbevist om, at han var den næste borgmester i Solrød Kommune. Vis mere Jonas Ring Madsen, der i flere dage var overbevist om, at han var den næste borgmester i Solrød Kommune.

Men før de kan underskrive den aftale, opstår der endnu et problem, og nu skal vi holde tungen lige i munden.

Der er nemlig et tredje Liberal Alliance-byrådsmedlem, Henrik Boye, og da han får præsenteret aftalen, bliver han stiktosset.

Han er ikke tilhænger af en socialdemokratisk borgmester, og så mener han, at Emil Blücher tilgodeser sin kæreste Regine Hovmøller ved at sørge for en post til hende.

»Han råber og skriger, og der opstår nærmest et trekantdrama, for han mener, at Emil forskelsbehandler. Der går nok en time, før han er talt ned,« fortæller en kilde, som var til stede i lokalet.

Henrik Boye accepterer til sidst aftalen, og da klokken er omkring fire om natten, er en skriftlig aftale klar, men alle de kommunale medarbejdere er gået hjem, og politikerne kan ikke tilgå printerne.

Derfor må én af dem gå hjem til sin private bolig i nattens mulm og mørke, printe aftalen ud og cykle tilbage igen.

Herefter bliver aftalen langt om længe underskrevet, og ved en femtiden lyder der en stor klapsalve på biblioteket, mens de enige politikere skåler i en kold Heineken-øl.

Det er dog ikke slut endnu. Langtfra endda.

Dagene går, og Jonas Ring Madsen er for længst blevet offentliggjort som kommende borgmester, men mandag formiddag lander der en pressemeddelelse hos de lokale medier.

Emil Blücher og resten af Liberal Alliance løber fra den skriftlige aftale og danner i stedet flertal med De Konservative, Venstre og det lokale parti Havdruplisten.

Borgmester? 28-årige Emil Blücher.

Skjult for Jonas Ring Madsen og co. har Emil Blücher og partierne fra den nye aftale holdt hemmelige møder på deres private arbejdspladser, hvor detaljerne er kommet i hus.

På den måde blev det altså tredje gang, at en politiker løb fra en aftale, og meget tyder på, at det tal kan vokse.

For selvom Emil Blücher lige nu er den forventelige borgmester i Solrød de næste fire år, skal den endelige aftale først underskrives 1. december, og ifølge B.T.s oplysninger arbejdes der lige nu i kulissen på at skabe andre flertal i kommunen.