Udkast til lovforslag viser, at burkaforbud kan straffes med fængsel. Det er blevet kritiseret i blå blok.

København. I yderste tilfælde kan det koste tre måneders fængsel, hvis man overtræder maskeringsforbuddet - bedre kendt som burkaforbuddet.

Det viser et udkast til et lovforslag om maskeringsforbuddet, som DR Nyheder har set.

En fængselsstraf er regeringspartiet Liberal Alliance dog lodret imod.

Men et burkaforbud behøver faktisk ikke at indeholde fængselsstraf. Det siger lektor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach.

- Folketinget kan vælge at lave en bestemmelse, hvor der alene er en bøde i strafferammen, siger Trine Baumbach.

Huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme og kunstige skæg kan fremover udløse en bøde på 1000 kroner - eller tre måneders fængsel - viser udkastet.

Regeringen skal ifølge Trine Baumbach skele til den nuværende paragraf 134b i straffeloven.

Den handler om tildækning af ansigtet i det offentlige rum i forbindelse med eksempelvis møder, fodboldkampe og optog.

Her kan en person i yderste tilfælde straffes med seks måneders fængsel.

- Normalt er det sådan, at laver man nye bestemmelser, så passer de ind med de bestemmelser, man har i forvejen.

- Det handler om, at forbrydelser, der ligner hinanden, straffes nogenlunde ens, siger Trine Baumbach.

Umiddelbart vurderer hun, at paragraf 134b er sammenligneligt med burkaforbuddet.

Så hvis fængselsstraffen tages ud af lovforslaget om burkaforbuddet, skal der også kigges på strafferammen i paragraf 134b, mener Trine Baumbach.

Og den kan man altså sagtens ændre på. Hvis der er et politisk flertal for det.

Hos Liberal Alliance har politisk ordfører Christina Egelund svært ved at se for sig, hvordan man kan skrue et "meningsfuldt" forbud sammen.

- Hvis vi skal lovgive om det her, vil jeg ikke være med til, at vi sender folk i fængsel på baggrund af forkert beklædning, sagde Egelund torsdag og lagde tryk på "hvis".

/ritzau/