For et år siden vågnede Danmark op til et nyt folketing.

Et folketing, der godt halvanden måned efter dannede en flertalsregering henover den politiske midte. B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, gør status, og udpeger her årets tre store vindere og tre store tabere.

Vinderne:

1. Alex Vanopslagh:

»Et bemærkelsesværdigt comeback,« kalder Joachim B. Olsen Liberal Alliances – med Alex Vanopslagh i spidsen – tigerspring væk fra spærregrænsen til nu at ligge til at blive det største parti i blå blok i den seneste meningsmåling fra Voxmeter.

Ved at tale højt om ideer og ideologi samtidig med at indgå kompromisser har Alex Vanopslagh simpelthen stjålet stemmer fra især Venstre, siger B.T.s politiske kommentator.

»Han har formået at relancere LA og fået dem placeret et sted, hvor de har kunnet profitere af Venstres absolutte nedsmeltning.«

2. Pia Olsen Dyhr:

Det er et decideret kampvalg SFs formand Pia Olsen Dyhr og Alex Vanopslagh imellem, når det kommer til at gøre vinderen op.

»Når jeg ikke har valgt Pia Olsen Dyhr som nummer et - for det kunne hun sagtens være - er det fordi, at det er mindre overraskende, at det går godt for SF,« siger Joachim B. Olsen.

Som den længst siddende partiformand i Folketinget har hun formået at gøre noget af det samme som Vanopslagh har gjort for Liberal Alliance.

»Det er svært for partier, der vil stjæle vælgere fra andre partier. De skal få folk til at tænke, at de ligger der, hvor Socialdemokratiet burde være. De skal udtrykke en ærgrelse over, hvad Socialdemokratiet gør, men uden at det bliver en hån. Det lyder nemt, men det er faktisk rigtigt svært,« siger han.

3. Lars Løkke Rasmussen:

Landets udenrigsminister og Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, sniger sig også ind blandt årets vindere.

»Hans parti har nået sit ultimative mål ved at komme med i en midterregering,« siger Joachim B. Olsen.

»Lars Løkke Rasmussen kunne i princippet godt være nummer et, men ikke på min liste!«

Ideen om en regering henover midten blev plantet i Lars Løkke Rasmussen baghave op til valget i 2019.

Løkke kommer ind i top-3, fordi han lykkedes med at få dannet en regering henover midten, men nogen førsteplads kan det ifølge Joachim B. Olsen ikke blive til, da midterregeringen har mistet sin opbakning rekordhurtigt.

Taberne:

3. Mette Frederiksen:

På trods af et godt valg og stadig acceptable meningsmålinger til Socialdemokratiet, ender Mette Frederiksen stadig på Joachim B. Olsens taberliste.

Statsministeren og hendes partis største problem er ifølge Joachim B. Olsen det store skift i fortællingen, der har været i Mette Frederiksens to regeringer.

Fra i første periode at gå til valg på at stoppe reformer til tre et halvt år efter at fremturer med, at reformer er nødvendige.

»Det kommer til at virke som om, der ikke er nogen råd tråd,« siger Joachim B. Olsen.

»Alternativet var at stirre ind i et meget snævert rødt flertal, hun havde ikke et alternativ,« fortsætter han.

»Men når hun stadig skal på taberlisten, så er det, fordi hun ikke har formået at sælge nødvendigheden af regeringen.«

2. Martin Lidegaard:

Til at starte med skal Joachim B. Olsen lige mindes om Radikale Venstre. Og det siger måske meget om, hvorfor de havner her på listen.

» De taber, fordi de blevet overflødige på grund af Moderaterne. De Radikale vælter en Socialdemokratisk regering, og så siger Mette Frederiksen, at der skal komme en regering over midten,« siger han og fortsætter:

»Sådan en regering har været De Radikales vådeste drøm, og da den så opstår, står de udenfor. Dels fordi der er intern fnidder i folketingsgruppen efter Sofie Carsten Nielsens exit, og fordi Lidegaard ikke er en stærk nok formand.«

1. Jakob Ellemann-Jensen:

Efter formandskift, historisk lave meningsmålinger og intern strid i det gamle landbrugsparti kommer det måske ikke som nogen overraskelse, at taberpartiet over dem alle må være Venstre.

Personificeret af den nu afgåede formand Jakob Ellemann-Jensen.

»Venstre og Jakob Ellemann-Jensen er ultimativt de største tabere. Der har ikke været et eneste lyspunkt,« siger Joachim B. Olsen.

Ifølge ham er hele fortællingen om, hvorfor Venstre gik i regering, falsk.

»Mette Frederiksen ønskede jo ikke at føre blodrød politik, som Venstre har sagt. Hvis Venstre ikke var gået i regering, så havde de stadig haft masser af muligheder for at lave politik med Socialdemokratiet,« vurderer Joachim B. Olsen.

