Danmark skal ikke falde på maven for Kina, mener DF's Søren Espersen. Så må pandaerne hjem i stedet.

Det er en gedigen skandale, at Kinas ambassadør i Danmark tilsyneladende har truet den færøske lagmand i et forsøg på at få landet til at give den kinesiske televirksomhed Huawei en vigtig kontrakt på Færøerne.

Sådan siger Søren Espersen, som er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti.

- Det er en gedigen skandale, som kommer til at køre i hele verden. Det er første gang, at vi får et klokkeklart bevis på, at den kinesiske stat og Huawei er ét fedt.

- Vi har haft nogle fornemmelser, men nu har vi den rygende pistol. Nu er det bevist én gang for alle - man skal holde sig væk fra det selskab, lyder det.

Berlingske kunne tirsdag afsløre, at Kinas ambassadør i Danmark, Feng Tie, har lagt pres på topfolk i det færøske landsstyre. Målet skulle være at få dem til at vælge Huawei som 5G-leverandør.

Truslen skulle have gået på, at Kina ville droppe en frihandelsaftale med Færøerne, hvis ikke landet valgte Huawei.

- Vi er et frit og selvstændigt folk i Danmark, uanset hvor lille vi er, og vi skal ikke falde på maven for et kommunistisk diktatur.

- Hvis pandaerne (i Københavns Zoo, red.) er en slags pant for, at vi skal opføre os ordentligt, så vil det glæde mig den dag, de rejser hjem, for så har vi fået bevis for, at Danmark igen er blevet en fri og selvstændig nation.

- Jeg vil stå i lufthavnen og vinke til dem, siger Søren Espersen.

