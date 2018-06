Alternativet-politiker beder i kommentar til DF-politikers tweet DF'eren om at udvise respekt for andre.

København. Torsdag blev et omdiskuteret tildækningsforbud vedtaget i Folketinget, som reelt er et forbud mod at bære niqab og burka, og søndag aften lufter Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, sine tanker om kvinder med burka på Twitter:

- Går og spekulerer over: Hvis nu ti burka-kvinder er taget på legepladsen - hver med et par børn, hvordan finder børnene så tilbage til mor, når de skal hjem? Og hvordan ved kvinderne, hvilke andre kvinder de har snakket med...? Skulle en burkakvinde læse dette, så giv lyd...!

På Twitter har flere brugere kritiseret tweetet - blandt andre Alternativets Rasmus Nordqvist:

- Søren, vi har forstået, du er glad for den nye påklædningslovgivning - men udvis alligevel respekt for andre mennesker, skriver Rasmus Nordqvist i et svar.

Søren Espersen forklarer, at hans tweet er et udtryk for "almindelig nysgerrighed."

- Der er ikke noget dybere filosofi omkring det. Jeg er bare interesseret i at høre, hvordan man overhovedet kan have et socialt liv, hvis man har burka på, siger han om kommentaren.

Et flertal i Folketinget vedtog torsdag et tildækningsforbud, som reelt er et forbud mod at bære niqab eller burka.

Forbuddet træder i kraft fra 1. august og udløser en bøde på 1000 kroner ved overtrædelse første gang.

Undervejs i forhandlingerne droppede regeringen fængsel som straf for at overtræde forbuddet.

I stedet skal man betale en bøde på 1000 kroner ved overtrædelse første gang. Først fjerde gang og derover straffes overtrædere med en bøde på 10.000 kroner.

Dansk Folkeparti fremlagde tidligere på ugen et ændringsforslag, som skulle sende gentagne overtrædere i fængsel. Det kunne der dog ikke findes flertal for, og Dansk Folkeparti stemte alligevel for det samlede forslag.

/ritzau/