250 nye medicinstudiepladser skal afbøde lægemangel i provinsen. Lægeforening frygter kø til videreuddannelse.

København. Regeringen vil oprette over 250 nye studiepladser i medicin. Målet er, at der skal oprettes nye medicinuddannelser i Esbjerg og Køge. Det skal ske for at komme lægemanglen i provinsen til livs.

- Vi kan ikke bare se til, mens der er områder af landet, hvor antallet af ubesatte stillinger på sygehusene vokser, eller der bliver længere og længere til lægen, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at uddannelsesstedets beliggenhed har en kæmpemæssig betydning, i forhold til hvor man som færdiguddannet vælger at slå sig ned og stifte familie.

Men der vil gå lang tid, før de nyuddannede læger reelt set kommer til at gøre en forskel ude i sundhedsvæsnet. Det er nemlig især speciallæger, der er mangel på.

Derfor er det afgørende, at politikerne sikrer, at der ikke kun kommer studiepladser i medicin på universiteterne. Men også at der er tilstrækkeligt med uddannelsespladser på hospitalerne.

De medicinstuderende er nemlig slet ikke færdige med deres uddannelse, når de kommer ud fra universiteterne, forklarer formanden for Lægeforeningens uddannelsesudvalg, Jesper Brink Svendsen.

- Der vil gå noget tid, inden vi får kandidaterne i medicin ud fra universiteterne. I den mellemliggende periode skal man arbejde på at opjustere antallet af hoveduddannelsesforløb, så vi kan videreuddanne os til speciallæger.

- Der skal nok være læger til at uddanne de nyuddannede videre, når de kommer ud i deres kliniske virke. Men indtil da er der ikke nok videreuddannelsespladser til yngre læger, siger Jesper Brink Svendsen.

Alt i alt vil der gå 12-13 år, før de ekstra studiepladser får en effekt på manglen på speciallæger, anslår han.

Sidste år konkluderede en rapport fra Lægedækningsudvalget, at mangel på uddannede læger er et problem flere steder i landets yderområder.

/ritzau/