For halvanden måned siden stoppede Esben Lunde Larsen (V) som minister og satte dermed punktum for sin politiske karriere. Nu sætter han ord på, hvad fremtiden bringer.

Dengang skrev han på Facebook, at 'tiden måtte vise hvad' fremtiden bragte efter tre omblæste år som først uddannelses- og forskningsminister og siden miljø- og fødevareminister. Flere har antydet, at statsministeren kunne have fyret ham, men det var hans eget valg at stoppe, fortæller han i et interview med Jyllands-Posten torsdag.

Hans nye job er i Washington D.C., hvor han skal arbejde for den grønne tænketank World Resources Institute. Han skal blandt andet lede et forskerteam og opbygge offentlig-private partnerskaber og stå i spidsen for et program om skovrejsning.

»Det er et skræddersyet job, der ikke kun handler om at tænke tanker og skrive policy papers. Det handler i høj grad også om at eksekvere. Der er også en skovl i jorden,« siger Esben Lunde Larsen, der havde jobbet på hånden, da han gik af som minister.

Han begynder i den nye stilling til oktober.