Der har været politisk blæst omkring den afgående miljø- og fødevareminister, der nu overlader posten.

København. Aftrædende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) siger ved ministerieoverdragelsen onsdag, at han har lagt vægt på at være sig selv i sin karriere.

Efter 13 år i politik træder han tilbage som minister, men fortsætter i Folketinget frem til næste valg, hvor han ikke genopstiller. I sin ministertid har han indimellem været i kraftig politisk modvind.

- Da jeg blev minister i 2015, var det med ord fra Søren Kierkegaard, der sagde, at det store ikke er at være dette eller hint men at være sig selv, og det kan ethvert menneske, hvis han vil det.

- Jeg har som politiker i 13 år altid insisteret på at være mig selv, siger han og understreger, at han aldrig har været optaget af sit eftermæle.

Efter sin tiltræden som forskningsminister kom han under mistanke for plagiat for sin ph.d.-afhandling, men han blev senere frifundet, da han ikke havde handlet imod reglerne om god videnskabelig praksis.

I kvotesagen fik han sidste år frataget fiskeri som ressortområde af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Til den aftrædende Esben Lunde Larsen, siger departementschef Henrik Studsgaard, at han har været ude for en del i sin ministerkarriere.

- Det her har ikke ligefrem været nogen badeferie. Hvis det har, har det været i orkansæsonen. Lige siden du trådte ind i ministeriet, har det blæst omkring ministeriet og omkring dig.

- Vi har fået testet, hvad vi er gjort af, siger han til den nu afgående minister.

Aftrædende politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) tager over som ny miljø- og fødevareminister.

- Der er blevet malet et billede af dig og regeringen som værende kulsorte og uden tanke på det grønne. Det billede er forkert, og alle, der kender dig, ved, at det billede er forkert.

- Nu overtager jeg posten her i ministeriet for miljø og fødevarer - i den rækkefølge. Jeg antager, at det er derfor, man har skrevet det sådan på brevpapiret, siger Jakob Ellemann-Jensen.

