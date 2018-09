Mona Juul, direktør for et reklamebureau, opstilles til Folketinget, efter at Naser Khader har skiftet kreds.

København. Det Konservative Folkeparti i Østjylland har fundet sin nye frontfigur, efter at Naser Khader har skiftet til Sjællands Storkreds.

Det bliver Mona Juul, der er administrerende direktør for Envision Reklamebureau i Aarhus, der indstilles som lokal spidskandidat, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Partiet har specifikt været på jagt efter en kandidat, der både er forankret i regionen og har en erhvervsfaglig profil, forklarer Niclas Kvernrød, som er formand for Århus Konservative Vælgerforening.

- Jeg har erfaring i at levere gode løsninger, og det vil jeg tage med mig i Folketinget, udtaler Mona Juul selv i pressemeddelelsen.

- Jeg er konservativ, fordi jeg tror på et samfund i balance med både frihed og fællesskab - for mig er Det Konservative Folkeparti den ansvarlige og anstændige borgerlige stemme.

Mona Juul vil ifølge pressemeddelelsen trække sig fra sin direktørpost for at koncentrere sig om folketingskandidaturet.

Over for TV2 Østjylland betegner Mona Juul sig selv som en meget grøn profil. Blandt andet sidder hun i bestyrelsen for Verdensnaturfonden, oplyser tv-stationen.

Naser Khader skifter kreds, efter at den tidligere minister Brian Mikkelsen er stoppet i politik.

Mikkelsen var den konservative frontfigur i Sjællands Storkreds ved valget i 2015. Han fik 4398 personlige stemmer men har forladt politik for at blive direktør i Dansk Erhverv.

Khader fik 4041 personlige stemmer ved valget i 2015.

/ritzau/