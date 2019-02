Regeringen lægger i sit nye byrdeudspil op til lettelser i finansbranchens regelsæt og eftersyn.

Regeringen vil forenkle de reglerne for finanssektoren. Det skriver Børsen.

De lettere regler vil dog ikke ændre på, hvor stram lovgivningen er. Det understreger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), som ikke mener, at det vil gøre økonomisk kriminalitet nemmere.

- Jeg har været meget opmærksom på netop at få undersøgt, at det ikke vil have konsekvenser for hvidvask. Der er ingen af de initiativer, vi lægger på bordet, der vil gøre det lettere at begå økonomisk kriminalitet.

- Men der er en lang række initiativer, der vil frigøre tid fra bureaukrati og besværlige arbejdsgange, der ikke tjener noget formål, siger Rasmus Jarlov til Børsen.

Forslaget om at forenkle reglerne for det finansielle eftersyn forventer regeringen vil lette økonomiske byrder for virksomhederne med op mod 167 millioner kroner om året.

Alene implementeringen af EUs hvidvaskdirektiv har imidlertid givet branchen byrder for 355 millioner kroner årligt, viser tal fra Erhvervsministeriet.

Byrdeudspillet, som regeringen offentliggør fredag, har 42 punkter og er regeringens opgør med byrder frem mod 2020.

Hvis samtlige 42 punkter bliver indført, skal de fjerne bøvl for 3,8 milliarder kroner årligt.

Lempelsen af regelsættet vækker bekymring hos Dansk Folkeparti.

- Jeg ville være meget ked af, at man gik på kompromis med noget, der vil underminere vores klare forventning om en stærkere hvidvasklov, bedre regulering og systematisk kontrol, siger Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører i Dansk Folkeparti, til Børsen.

Forslaget bliver imidlertid vel modtaget hos erhvervsorganisationen Dansk Industri.

- Der er næppe noget mere frustrerende at bruge tiden på end unødvendigt bøvlede regler, processer og dobbeltindberetninger.

- Derfor er det super godt, at regeringen tager det her initiativ, siger direktør Kent Damsgaard.

