Det skal være slut med hovedstads-bashing, lyder det fra Brian Mikkelsen, som vil styrke landets hovedstad.

København. Hvis Danmark for alvor skal klare sig i den internationale konkurrence, er det afgørende, at København er velfungerende.

Sådan lyder det fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der ifølge Berlingske vil lave en hovedstadspolitik.

Seks ministerier med ministeren i spidsen skal se på, hvordan man frem mod 2030 kan skabe bedre infrastruktur, flere boliger og renere luft i København.

- Vi laver en egentlig hovedstadspolitik, og det kan jeg ikke erindre, at nogen regering har gjort før, siger Brian Mikkelsen.

Udspillet kommer, efter at regeringen er blevet beskyldt for at udsulte landets hovedstad.

Det er ifølge kritikere eksempelvis kommet til udtryk som følge af udflytning af statslige arbejdspladser.

- Nu må den hovedstads-bashing stoppe, siger ministeren.

Frem mod 2030 forventer man en befolkningstilvækst på 200.000 borgere i København og hovedstadsområdet.

På den baggrund sætter regeringen nu gang i en tværministeriel indsats, som skal munde ud i en samlet pakke af initiativer og lovforslag.

Alt sammen med det formål at styrke København og hovedstaden.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af finansministeren, økonomi- og indenrigsministeren, transport-, bygnings- og boligministeren, miljø- og fødevareministeren samt uddannelses- og forskningsministeren.

For bordenden sidder erhvervsministeren.

Regeringen forventer at præsentere det samlede udspil for hovedstaden i slutningen af 2018 eller begyndelsen af 2019.

/ritzau/