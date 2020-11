Samlet blå blok opfordrer til at give fuld erstatning til minkavlere. Der menes, at det er ekspropriation.

Minkavlerne skal nok få en god kompensation, uanset om der er tale om ekspropriation eller ej.

Det fastslår erhvervsminister Simon Kollerup (S) efter virtuelt møde med Folketingets partier.

- Det juridiske spørgsmål er noget, der skal afklares, inden vi på mandag kan starte forhandlinger op med Folketingets partier, siger han.

Ifølge ministeren arbejdes der på højtryk for at få lavet den juridiske vurdering.

Spørgsmål: Hvis juristerne find ud af, at der er tale om ekspropriation, er I så klar til at give den fulde erstatning, som blå blok opfordrer til?

- I første omgang afventer vi juristernes vurdering af spørgsmålet, og så tager vi de videre drøftelser med Folketingets partier, når vi mødes med dem mandag. Det mener jeg er den rigtige rækkefølge at gøre tingene i. Så må vi se, hvilket niveau vi ender på, men selvfølgeligt skal der være en god erstatning til minkavlerne, siger Simon Kollerup.

Forud for forhandlingerne opfordrer en samlet blå blok regeringen til at give minkavlerne fuld erstatning. Det sker i et brev til statsministeren.

Brevet kommer efter regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark. Aflivningen sker for at forhindre spredning af muteret coronavirus fra mink kaldet Cluster 5.

Ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, svarer regeringens beslutning til "en de facto nedlukning" af erhvervet.

- Vores udgangspunkt for forhandlingerne er fuld erstatning til minkavlerne, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen påpeger, at "de møder konstruktivt op", og at det er vigtigt, at blå blok står samlet i forhandlingerne.

Partiernes fødevare- og erhvervsordførere er indkaldt til møde om kompensation til minkbranchen mandag eftermiddag.

/ritzau/